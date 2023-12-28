Валевская обвинила финалистку Нацотбора в плагиате — реакция Демина

Слава Демин отреагировал на скандал с Натальей Валевской
Украинский блогер и радиоведущий Слава Демин продолжает высказываться о разных звездах шоу-бизнеса. В этот раз ведущий прокомментировал скандал с известной исполнительницей Натальей Валевской, которая обвинила молодую артистку в плагиате.
Об этом Слава Демин рассказал на своем канале в YouTube.
Слава Демин о скандале с Натальей Валевской
Известный ведущий отметил, что украинская певица обвинила участницу Национального отбора масштабного песенного конкурса "Евровидение" в том, что та якобы презентовала похожую композицию. Демин утверждает, что Валевская указывает на схожесть со своей песней 2010 года.
"Певица Наталья Валевская обвинила в плагиате участницу Нацотбора на "Евровидение" ANKA. Дело в том, что певица ANKA будет соревноваться в Нацотборе с песней "Палала". Валевская говорит, что песня эта похожа на ее песню, которую она выпустила в 2010 году. Сами песни я поставить не могу, потому что за это YouTube может забанить", — говорит Слава Демин.
Также украинский радиоведущий решил обратиться к людям, которые смотрят его видео. Он поинтересовался, считают ли зрители справедливыми обвинения Натальи Валевской и действительно ли песня молодой звезды похожа на композицию известной исполнительницы.
"Интересно ваше мнение на этот счет... Действительно ли песня является плагиатом на композицию Валевской, или Натальи, все же, показалось", — также добавил украинский блогер и радиоведущий Слава Демин, поинтересовавшись мнением зрителей.
Подробности скандала с Натальей Валевской
Недавно украинская певица Наталья Валевская обвинила финалистку Национального отбора "Евровидения" ANKA в плагиате на уже давно известную песню. Певица говорит, что ANKA украла у нее припев песни, а название вообще то же самое.
Она показала скриншот вопроса одной подписчицы, которая поинтересовалась, как Наталья относится к плагиату на свою песню. Также украинская певица показала припев своей композиции и песни финалистки Национального отбора на "Евровидение".
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