Валевська звинуватила фіналістку Нацвідбору у плагіаті — реакція Дьоміна

Співачка Наталія Валевська на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український блогер і радіоведучий Слава Дьомін продовжує висловлюватися про різних зірок шоу-бізнесу. Цього разу ведучий прокоментував скандал з відомою виконавицею Наталією Валевською, яка звинуватила молоду артистку в плагіаті.

Про це Слава Дьомін розповів на своєму каналі в YouTube.

Читайте також:

Слава Дьомін про скандал з Наталією Валевською

Відомий ведучий зазначив, що українська співачка звинуватила учасницю Національного відбору масштабного пісенного конкурсу "Євробачення" у тому, що та нібито презентувала схожу композицію. Дьомін стверджує, що Валевська вказує на схожість зі своєю піснею 2010 року.

Українська співачка Наталія Валевська на фотосесії. Фото: Instagram Наталії Валевської

"Співачка Наталія Валевська звинуватила у плагіаті учасницю Нацвідбору на "Євробачення" ANKA. Справа в тому, що співачка ANKA змагатиметься у Нацвідборі з піснею "Палала". Валевська каже, що пісня ця схожа на її пісню, яку вона випустила ще у 2010 році. Самі пісні я поставити не можу, тому що за це YouTube може забанити", — каже Слава Дьомін.

Слава Дьомін про Наталію Валевську. Фото: скриншот з YouTube

Також український радіоведучий вирішив звернутися до людей, які дивляться його відео. Він поцікавився, чи вважають глядачі справедливими звинувачення Наталії Валевської та чи дійсно пісня молодої зірки схожа на композицію відомої виконавиці.

"Цікава ваша думку щодо цього… Чи справді пісня є плагіатом на композицію Валевської, чи Наталії, все ж таки, здалося", — також додав український блогер і радіоведучий Слава Дьомін, поцікавившись думкою глядачів.

Подробиці скандалу з Наталією Валевською

Нещодавно українська співачка Наталія Валевська звинуватила фіналістку Національного відбору "Євробачення" ANKA у плагіаті на свою вже давно відому пісню. Співачка каже, що ANKA вкрала у неї приспів пісні, а назва взагалі та ж сама.

Вона показала скриншот питання однієї підписниці, яка поцікавилася, як Наталія ставиться до плагіату на свою пісню. Також українська співачка показала приспів своєї композиції і пісні фіналістки Національного відбору на "Євробачення".

Stories зі сторінки Наталії Валевської. Фото: скриншот з Instagram

Приспів Наталії Валевської і фіналістки Нацвідбору на "Євробачення". Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка MamaRika отримала травму під час сольного концерту.

Раніше ми розповідали про те, що співачка Tayanna присвятила свою нову композицію батькам.

Також ми повідомляли про те, що відома артистка Тіна Кароль показала себе у ніжній фотосесії.