День единения Украины 2024 года — значение праздника и искренние поздравления

Украинцы на мосту Патона во время празднования государственного праздника. Фото: KyivPost

В эту пятницу, 16 февраля, Украина уже в третий раз отмечает День единения. Этот праздник в 2022 году ввел своим Указом президент Владимир Зеленский. Главной целью было продемонстрировать единство украинского народа на фоне растущей угрозы полномасштабного вторжения россии в Украину. Сегодня праздник приобретает особое значение.

Новини.LIVE собрал красивые и искренние поздравления ко Дню единения Украины 2024 года.

День единения Украины — значение праздника

Если вспомнить начало 2022 года, то в украинском обществе начались волнения по поводу возможного российского вторжения.

Чтобы поднять дух украинцев и уменьшить психологическое давление, был внедрен новый праздник, который имел целью напомнить, что именно в единении — наша сила.

Почти два года войны доказали это утверждение. Когда мы объединены одной общей целью, мы непобедимы! Пусть эта дата нам еще раз напомнит, что мы и дальше должны поддерживать друг друга и только вместе идти к победе.

Украинцы отмечают День единения, 2022 год. Фото: culturemeter.od.ua

День единения Украины 2024 — традиции и мероприятия

Как уже упоминалось выше, День единения — молодой праздник, который мы будем праздновать лишь в третий раз. Так что сложившихся традиций оно еще не имеет.

Но один из смыслов, который несет эта дата — показать всему миру, что мы сегодня едины как никогда, несмотря на все, будем отстаивать свою независимость и свое будущее.

16 февраля в украинских городах и поселках поднимают государственный флаг и исполняют гимн. Присоединиться к празднованию можно, надев вышиванку, прикрепив сине-желтую ленту или поддержать донатом тех, кто сейчас борется за нашу свободу и мир на фронте.

Конечно, доброй традицией будет поздравить друг друга искренними словами и красивыми открытками. В этот день стоит высказать свои слова поддержки и благодарности тем, кто этого заслуживает.

Поздравление с Днем единения Украины в прозе

Поздравляю с Днем единения! Помним, что мы сильные, решительные и независимые, потому что мы вместе! Обязательно победим и отстроим сильную страну!

***

Сегодня особый день для каждого украинца — День единения! Желаю, чтобы все мы, верящие в победу и приближающие ее всеми силами, были полны надежды и энергии двигаться вперед. И пусть наше единство дарит нам крылья в самые трудные времена! С праздником!

***

Поздравляю граждан самой мужественной страны мира с Днем единения! Желаю сил и отваги военным, которые самоотверженно защищают украинскую независимость, Божьей помощи медикам, волонтерам, спасателям и всем, кто ценой собственной жизни и здоровья стоит на страже мира и покоя. Вместе к победе!

***

Поздравляю с Днем единения Украины! Этот праздник символизирует то, что мы все — это один народ и никакие враги не смогут нас разделить. Давайте никогда, какие бы проблемы нас не ожидали, не будем об этом забывать.

***

С Днем единения Украины! Нельзя забывать, что когда мы вместе, мы сильны, решительны и независимы. Пусть всегда тебя окрыляет единство нашего народа, вера и жажда победы!

***

Только вместе мы сильны, потому что наша сила в единстве. Вместе и общими усилиями — к Победе! Поздравляю с Днем единения Украины!

***

16 февраля украинский народ уже третий год празднует День единения Украины. Пусть ум, воля и любовь к родному краю сплачивают нас для осуществления высокой цели — процветания соборной независимой демократической могущественной Украины. С праздником!

Поздравление с Днем единения Украины в патриотических открытках 2024 года

Поздравление с Днем единения Украины в 2024 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем единения Украины в 2024 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем единения Украины в 2024 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем единения Украины в 2024 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем единения Украины в 2024 году. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем единения Украины

Ранее мы писали, когда и какие государственные, профессиональные, международные праздники и памятные даты отметим в феврале 2024 года.

Также мы сообщали, когда украинцы празднуют Масленицу в 2024 году.