День єднання України 2024 року — значення свята та найщиріші привітання

Українці на мосту Патона під час святкування державного свята. Фото: KyivPost

У цю п'ятницю, 16 лютого, Україна вже втретє відзначає День єднання. Це свято 2022 року запровадив своїм Указом президент Володимир Зеленський. Головною метою було продемонструвати єдність українського народу на тлі зростання загрози повномасштабного вторгнення росії в Україну. Сьогодні свято набуває особливого значення.

Новини.LIVE зібрав красиві та щирі привітання до Дня єднання України 2024 року.

День єднання України — значення свята

Якщо згадати початок 2022 року, то в українському суспільстві почалися хвилювання щодо можливого російського вторгнення.

Щоб підняти дух українців і зменшити психологічний тиск, було впроваджено нове свято, яке мало на меті нагадати, що саме в єднанні — наша сила.

Майже два роки війни довели це твердження. Коли ми об'єднані одною спільною метою, ми нездоланні! Тож, нехай ця дата нам вкотре нагадає, що ми маємо й надалі підтримувати один одного й лише разом йти до перемоги.

Українці відзначають День єднання, 2022 рік. Фото: culturemeter.od.ua

День єднання України 2024 — традиції та заходи

Як вже згадувалося вище, День єднання — молоде свято, яке ми будемо святкувати втретє. Тож, сформованих традицій воно ще немає.

Але один з сенсів, яке несе ця дата — показати усьому світові, що ми сьогодні єдині як ніколи, попри все будемо відстоювати свою незалежність і своє майбутнє.

16 лютого в українських містах і селищах підіймають державний прапор і виконують гімн. Приєднатися до святкування можна, одягнувши вишиванку, прикріпивши синьо-жовту стрічку або ж підтримати донатом тих, хто зараз бореться за нашу свободу та мир на фронті.

Звичайно, доброю традицією буде привітати один одного щирими словами та красивими листівками. Цього дня варто висловити свої слова підтримки та подяки тим, хто цього заслуговує.

Привітання з Днем єднання України у прозі

Щиро вітаю з Днем єднання! Пам’ятаймо, що ми — сильні, рішучі та незалежні, бо ми разом! Обов'язково переможемо та відбудуємо сильну країну!

***

Сьогодні особливий день для кожного українця — День єднання! Бажаю, аби всі ми, які вірять у перемогу та наближають її всіма силами, були сповнені надії та енергії рухатися вперед. І нехай наша єдність дарує нам крила у найважчі часи! Зі святом!

***

Вітаю громадян наймужнішої країни світу з Днем єднання! Бажаю сил та відваги військовим, які саможертовно захищають українську незалежність, доброї вдачі та Божої допомоги медикам, волонтерам, рятувальникам та усім, хто ціною власного життя та здоров’я стоїть на сторожі спокою та миру. Разом — до перемоги!

***

Вітаю з Днем єднання України! Це свято символізує те, що ми всі — це один народ і жодні вороги не зможуть нас розділити. Давайте ж ніколи, які б негаразди нас не чекали, не будемо про це забувати.

***

З Днем єднання України! Не забуваймо, що коли ми разом, ми сильні, рішучі та незалежні. Нехай завжди тебе окриляє єдність нашого народу, віра та жага перемоги!

***

Тільки разом ми сильні, бо наша сила — у єдності. Разом і спільними зусиллями ­— до Перемоги! Щиро вітаю з Днем єднання України!

***

16 лютого український народ вже третій рік поспіль святкує День єднання України. Хай розум, воля і любов до рідного краю згуртовують нас для здійснення високої мети – процвітання соборної незалежної демократичної могутньої України. Зі святом!

Привітання з Днем єднання України у патріотичних листівках 2024 року

Привітання з Днем єднання України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем єднання України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем єднання України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем єднання України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем єднання України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем єднання України

Раніше ми писали, коли та які державні, професійні, міжнародні свята та пам'ятні дати відзначимо у лютому 2024 року.

Також ми повідомляли, коли українці святкують Масницю 2024 року.