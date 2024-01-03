Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Сопонару рассказала о деятельности "Квартала 95" во время войны arrow

Сопонару рассказала о деятельности "Квартала 95" во время войны

3 января 2024 16:50
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Ирина Сопонару рассказала о том, как изменился Квартал 95 с начала войны
Звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинская актриса, звезда "Женского Квартала" и тренер шоу "Лига смеха" Ирина Сопонару дала откровенное интервью. В частности, героиня известных украинских сериалов призналась, как изменилась студия "Квартал 95" с начала полномасштабного вторжения.

Об этом Ирина Сопонару рассказала в интервью каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

Читайте также:

Как изменился "Квартал 95" с начала войны в Украине

Известная украинская актриса рассказала, как изменилась студия "Квартал 95" с момента начала полномасштабной войны. В частности, Ирина Сопонару говорит, что во время вторжения "Женский квартал" объединился с "Кварталом 95" в "Единый квартал".

Актриса также утверждает, что весь контент этого проекта стал полностью украинским, а юмор — более жестким. По словам Ирины Сопонару, "Единый Квартал" начал давать благотворительные концерты, а деньги с продажи билетов на эти выступления идут на нужды ВСУ.

"Во-первых, мы стали "Единым Кварталом". У нас весь контент на украинском языке, юмор стал более жестким, правдивым. Самое главное — это то, что все концерты "Единого Квартала" — благотворительные. Средства с билетов, с аукционов идут на нужды наших ребят из ВСУ", — говорит Ирина Сопонару.

Ирина Сопонарю
Актриса Ирина Сопонару на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Также она призналась, что во время последнего выступления "Единого Квартала" актерам удалось собрать большую сумму денег. Ирина говорит, что эти средства пойдут на закупку квадрокоптеров Mavic для украинских военных.

"На последнем концерте мы собрали почти 300 тысяч гривен. Скоро, я думаю, что новые Mavic поедут к ребятам", — также рассказала украинская актриса и тренер юмористического шоу "Лига смеха".

Кто такая Ирина Сопонару

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах и сегодня является украинской актрисой театра и кино, комиком и фотомоделью. Она участвовала в юмористическом шоу "Лига смеха" в составе команды "Винницкие", а уже сегодня является тренером и судьей этого проекта.

Ирина Сопонарю
Ирина Сопонару в тренерском составе шоу "Лига смеха". Фото: скриншот с YouTube

К тому же, Ирина снялась в таких известных украинских телесериалах, как:

  • Страна У
  • Волонтеры
  • Однажды под Полтавой

Напомним, мы писали о том, что украинская актриса Ирина Сопонару рассказала, что решилась на серьезную операцию.

Ранее мы рассказывали о том, что известная телезвезда Ирина Сопонару призналась, хочет ли она стать матерью.

Также мы сообщали о том, что звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару честно рассказала о заработках и расходах.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме