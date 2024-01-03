Ирина Сопонару рассказала о том, как изменился Квартал 95 с начала войны

Звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская актриса, звезда "Женского Квартала" и тренер шоу "Лига смеха" Ирина Сопонару дала откровенное интервью. В частности, героиня известных украинских сериалов призналась, как изменилась студия "Квартал 95" с начала полномасштабного вторжения.

Об этом Ирина Сопонару рассказала в интервью каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Известная украинская актриса рассказала, как изменилась студия "Квартал 95" с момента начала полномасштабной войны. В частности, Ирина Сопонару говорит, что во время вторжения "Женский квартал" объединился с "Кварталом 95" в "Единый квартал".

Актриса также утверждает, что весь контент этого проекта стал полностью украинским, а юмор — более жестким. По словам Ирины Сопонару, "Единый Квартал" начал давать благотворительные концерты, а деньги с продажи билетов на эти выступления идут на нужды ВСУ.

"Во-первых, мы стали "Единым Кварталом". У нас весь контент на украинском языке, юмор стал более жестким, правдивым. Самое главное — это то, что все концерты "Единого Квартала" — благотворительные. Средства с билетов, с аукционов идут на нужды наших ребят из ВСУ", — говорит Ирина Сопонару.

Актриса Ирина Сопонару на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Также она призналась, что во время последнего выступления "Единого Квартала" актерам удалось собрать большую сумму денег. Ирина говорит, что эти средства пойдут на закупку квадрокоптеров Mavic для украинских военных.

"На последнем концерте мы собрали почти 300 тысяч гривен. Скоро, я думаю, что новые Mavic поедут к ребятам", — также рассказала украинская актриса и тренер юмористического шоу "Лига смеха".

Кто такая Ирина Сопонару

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах и сегодня является украинской актрисой театра и кино, комиком и фотомоделью. Она участвовала в юмористическом шоу "Лига смеха" в составе команды "Винницкие", а уже сегодня является тренером и судьей этого проекта.

Ирина Сопонару в тренерском составе шоу "Лига смеха". Фото: скриншот с YouTube

К тому же, Ирина снялась в таких известных украинских телесериалах, как:

Страна У

Волонтеры

Однажды под Полтавой

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