Ірина Сопонару розповіла про те, як змінився Квартал 95 з початку війни

Зірка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська акторка, зірка "Жіночого Кварталу" і тренерка шоу "Ліга сміху" Ірина Сопонару дала відверте інтерв’ю. Зокрема, героїня відомих українських серіалів зізналася, як змінилася студія "Квартал 95" з початку повномасштабного вторгнення.

Про це Ірина Сопонару розповіла в інтерв’ю каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Відома українська акторка розповіла, як змінилася студія "Квартал 95" з моменту початку повномасштабної війни. Зокрема, Ірина Сопонару каже, що під час вторгнення "Жіночий Квартал" об’єднався з "Кварталом 95" у "Єдиний Квартал".

Акторка також стверджує, що весь контент цього проєкту став повністю українським, а гумор — більш жорстким. За словами Ірини Сопонару, "Єдиний Квартал" почав давати благодійні концерти, а гроші з продажу квитків на ці виступи йдуть на потреби ЗСУ.

"По-перше, ми стали "Єдиним Кварталом". У нас весь контент українською мовою, гумор став таким більш жорсткішим, правдивим. Найголовніше — це те, що всі концерти "Єдиного Кварталу" — благодійні. Кошти з квитків, з аукціонів йдуть на потреби наших хлопців із ЗСУ", — каже Ірина Сопонару.

Акторка Ірина Сопонару на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Також вона зізналася, що під час останнього виступу "Єдиного Кварталу" акторам вдалося зібрати велику суму грошей. Ірина каже, що ці кошти підуть на закупівлю квадрокоптерів Mavic для українських військових.

"На останньому концерті ми зібрали майже 300 тисяч гривень. Незабаром, я думаю, що нові Mavic поїдуть до хлопців", — також розповіла українська акторка і тренерка гумористичного шоу "Ліга сміху".

Хто така Ірина Сопонару

Ірина Сопонару народилася 22 жовтня 1986 року в Чернівцях і сьогодні є українською акторкою театру і кіно, комікинею і фотомоделлю. Вона брала участь у гумористичному шоу "Ліга сміху" в складі команди "Вінницькі", а вже сьогодні є тренеркою і суддею цього проєкту.

Ірина Сопонару в тренерському складі шоу "Ліга сміху". Фото: скриншот з YouTube

До того ж, Ірина знялася у таких відомих українських телесеріалах, як:

Країна У

Волонтери

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