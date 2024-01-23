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Певица Власова впервые за 2 года призналась, где она сейчас находится

23 января 2024 12:05
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Власова впервые за 2 года войны вышла на связь — где она сейчас и как зарабатывает
Украинская певица Евгения Власова на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известная украинская певица Евгения Власова дала первое за последние два года откровенное интервью. В нем популярная исполнительница рассказала о том, где она находится, и призналась, как зарабатывает на жизнь во время полномасштабной войны в Украине.

Об этом Евгения Власова рассказала в интервью Rostyslove Production в YouTube.

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Как Евгения Власова зарабатывает во время войны

Популярная артистка признается, на чем зарабатывает сегодня на жизнь и где она сейчас проживает. Оказывается, Власова сейчас живет в своем доме и занимается делом, которое доставляет ей удовольствие. Сегодня певица работает в необычной сфере, ставшей для нее не только хобби, но и прибыльным делом.

Евгения Власова
Певица Евгения Власова на интервью. Фото: скриншот с YouTube

"На сегодняшний день я, наверное, духовный практик, который работает с людьми через голос, вибрацию, частоты. Может, мне кажется, но я чувствую, что занимаюсь тем, что я люблю и к чему шла очень много лет. То, что я действительно несла в себе, в своем голосе, в своем теле, еще каких-то 20 лет назад не очень нужно было людям. Сейчас мир уже просыпается", — признается Евгения Власова.

Артистка очень любит то, чем она занимается, ведь ей удается не только получать удовольствие от дела, но и полностью обеспечивать свою семью. Впрочем, что касается шоу-бизнеса, возвращаться на сцену Евгения пока не планирует.

Что известно о Евгении Власовой

Евгения Власова — это известная украинская певица, которая участвовала в последнем сезоне танцевального шоу "Танцы со звездами". Сегодня она замужем за продюсером Дмитрием Костюком, с которым воспитывает их общую дочь Нину.

Евгения Власова со своей дочерью Ниной
Евгения Власова со своей дочерью Ниной. Фото: УНИАН

Одна из самых известных украинских артисток Евгения Власова довольно редко рассказывает о своей жизни. В 2009 году певица внезапно решила уйти из шоу-бизнеса, объяснив, что сделала это из-за большого количества "лжи и фальши".

В начале полномасштабной войны Власова вместе со своей дочерью уехала за границу, где жила два года. Однако, недавно украинская артистка вернулась на Родину.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Евгения Власова раскрыла свой секрет молодости.

Ранее мы рассказывали о том, что артистка Евгения Власова честно призналась, почему бросила шоу-бизнес.

Также мы сообщали о том, что украинская артистка Джамала представила трогательную песню.

Евгения Власова
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украинские звезды
интервью

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