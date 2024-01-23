Власова вперше за 2 роки війни вийшла на зв'язок — де вона зараз і як заробляє

Українська співачка Євгенія Власова на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська співачка Євгенія Власова дала перше за останні два роки відверте інтерв’ю. У ньому популярна виконавиця розповіла про те, де вона зараз перебуває, та зізналася, як заробляє на життя під час повномасштабної війни в Україні.

Про це Євгенія Власова розповіла в інтерв’ю Rostyslove Production в YouTube.

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Як Євгенія Власова заробляє під час війни

Популярна артистка зізнається, на чому заробляє сьогодні на життя, і де вона зараз проживає. Виявляється, Власова зараз живе у своєму будинку і займається справою, яка приносить їй задоволення. Сьогодні співачка працює у незвичайній сфері, яка стала для неї не тільки хобі, а й прибутковою справою.

Співачка Євгенія Власова на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

"На сьогодні я, напевно, духовний практик, який працює з людьми через голос, вібрацію, частоти. Може, мені здається, але я відчуваю, що займаюся тим, що я люблю і до чого йшла дуже багато років. Те, що я дійсно несла в собі, в своєму голосі, в своєму тілі, ще якихось 20 років тому не дуже потрібно було людям. Зараз світ вже прокидається", — зізнається Євгенія Власова.

Артистка дуже любить те, чим вона займається, адже їй вдається не тільки отримувати задоволення від справи, а ще й повністю забезпечувати свою сім’ю. Втім, що стосується шоу-бізнесу, то повертатися на сцену Євгенія поки не планує.

Що відомо про Євгенію Власову

Євгенія Власова — це відома українська співачка, яка брала участь в останньому сезоні танцювального шоу "Танці з зірками". Сьогодні вона одружена з продюсером Дмитром Костюком, з яким виховує їхню спільну доньку Ніну.

Євгенія Власова зі своєю донькою Ніною. Фото: УНІАН

Одна з найвідоміших українських артисток Євгенія Власова досить рідко розповідає про своє життя. У 2009 році співачка раптово вирішила піти з шоу-бізнесу, пояснивши, що зробила це через велику кількість "брехні і фальші".

На початку повномасштабної війни Власова разом зі своєю донькою поїхала за кордон, де жила два роки. Проте, не так давно українська артистка повернулася на Батьківщину.

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