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Співачка Власова вперше за 2 роки зізналася, де вона зараз перебуває

23 січня 2024 12:05
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Власова вперше за 2 роки війни вийшла на зв'язок — де вона зараз і як заробляє
Українська співачка Євгенія Власова на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відома українська співачка Євгенія Власова дала перше за останні два роки відверте інтерв’ю. У ньому популярна виконавиця розповіла про те, де вона зараз перебуває, та зізналася, як заробляє на життя під час повномасштабної війни в Україні.

Про це Євгенія Власова розповіла в інтерв’ю Rostyslove Production в YouTube.

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Як Євгенія Власова заробляє під час війни

Популярна артистка зізнається, на чому заробляє сьогодні на життя, і де вона зараз проживає. Виявляється, Власова зараз живе у своєму будинку і займається справою, яка приносить їй задоволення. Сьогодні співачка працює у незвичайній сфері, яка стала для неї не тільки хобі, а й прибутковою справою.

Евгения Власова
Співачка Євгенія Власова на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

"На сьогодні я, напевно, духовний практик, який працює з людьми через голос, вібрацію, частоти. Може, мені здається, але я відчуваю, що займаюся тим, що я люблю і до чого йшла дуже багато років. Те, що я дійсно несла в собі, в своєму голосі, в своєму тілі, ще якихось 20 років тому не дуже потрібно було людям. Зараз світ вже прокидається", — зізнається Євгенія Власова.

Артистка дуже любить те, чим вона займається, адже їй вдається не тільки отримувати задоволення від справи, а ще й повністю забезпечувати свою сім’ю. Втім, що стосується шоу-бізнесу, то повертатися на сцену Євгенія поки не планує. 

Що відомо про Євгенію Власову

Євгенія Власова — це відома українська співачка, яка брала участь в останньому сезоні танцювального шоу "Танці з зірками". Сьогодні вона одружена з продюсером Дмитром Костюком, з яким виховує їхню спільну доньку Ніну. 

Евгения Власова со своей дочерью Ниной
Євгенія Власова зі своєю донькою Ніною. Фото: УНІАН

Одна з найвідоміших українських артисток Євгенія Власова досить рідко розповідає про своє життя. У 2009 році співачка раптово вирішила піти з шоу-бізнесу, пояснивши, що зробила це через велику кількість "брехні і фальші". 

На початку повномасштабної війни Власова разом зі своєю донькою поїхала за кордон, де жила два роки. Проте, не так давно українська артистка повернулася на Батьківщину.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Євгенія Власова розкрила свій секрет молодості. 

Раніше ми розповідали про те, що артистка Євгенія Власова чесно зізналася, чому покинула шоу-бізнес. 

Також ми повідомляли про те, що українська артистка Джамала презентувала зворушливу пісню. 

Євгенія Власова
шоу-бізнес
українські зірки
інтерв'ю

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