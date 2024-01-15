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Певец Миша Крупин рассказал, как ему предлагали карьеру в России

15 января 2024 18:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Мишу Крупина приглашали выступать в России — предлагали даже карьеру
Украинский певец Миша Крупин в интервью. Фото: Instagram Миши Крупина
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинский рэп-исполнитель, музыкант, автор песен и лидер группы "Коррупция" Миша Крупин дал откровенное интервью, ответив на важные вопросы. Популярный артист рассказал о своей жизни и карьере на территории России.

Интервью с Мишей Крупиным разместили на канале "Люкс ФМ" в YouTube.

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Предлагали ли Мише Крупину карьеру в России

Известный артист признался, что ему предлагали выступить на территории Российской Федерации несколько раз. Впрочем, Миша Крупин много раз отказывался и даже ссорился с менеджерами, которые пытались его уговорить дать концерт в России.

"Были какие-то переговоры, а сказать, что кто-то "п*сял", я бы не сказал. И тур предлагали, и в Кремле выступить. Мне несколько раз предлагали выступить в Кремле. Я сначала отказался, когда мне предложила Любовь Успенская. Я долго отказывался, и с менеджерами у нас были ссоры, я говорил: "Нет, все"", — вспоминает Миша Крупин.

Мышь Крупин
Певец Миша Крупин на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Писали ли Мише Крупину из российского шоу-бизнеса

Солист группы "Коррупция" признался, что ему писал российский рэп-исполнитель Лигалайз и артист Джиган, который родился в Одессе, но живет в стране-агрессоре. Миша Крупин рассказал, что сделал Джиган после того, как он написал ему.

"Писал мне Лигалайз, звонил мне Джиган, наш одессит. Я писал и Басте, я писал, чтобы он высказался. Лигалайз был шокирован, а одессит мне позвонил, говорит: "Кадыровцы идут". Я говорил ему, что Одесса — это твой город, откуда ты. Он просто заблокировал всех, закрылся от украинцев", — также добавил украинский артист.

Что известно о Мише Крупине

Миша Крупин — это украинский певец, музыкант, автор песен и солист известной группы "Коррупция". В начале полномасштабного вторжения артист заявил о том, что он начинает свою творческую деятельность на украинском языке.

Мышь Крупин
Солист группы "Коррупция" Миша Крупин в туре. Фото: Instagram Миши Крупина

К тому же, Миша осудил и прекратил работать с продюсером Юрием Бардашем, который поддержал действия России и полномасштабное вторжение в Украину.

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Миша Крупин выступил на сцене в нетрезвом виде.

Ранее мы рассказывали о том, что известному артисту Мише Крупину приписывают попытку побега из Украины.

Также мы сообщали о том, что певец Миша Крупин рассказал о своем сыне, который хочет воевать в составе армии Израиля.

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