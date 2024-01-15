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Співак Міша Крупін розповів, як йому пропонували кар'єру в Росії

15 січня 2024 18:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Мішу Крупіна запрошували виступати в Росії — пропонували навіть кар'єру
Український співак Міша Крупін під час інтерв'ю. Фото: Instagram Міші Крупіна
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Український реп-виконавець, музикант, автор пісень і лідер гурту "Корупція" Міша Крупін дав відверте інтерв’ю, відповівши на важливі питання. Популярний артист розповів про своє життя і про кар’єру на території Росії.

Інтерв’ю з Мішею Крупіним розмістили на каналі "Люкс ФМ" в YouTube.

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Чи пропонували Міші Крупіну кар’єру в Росії

Відомий артист зізнався, що йому пропонували виступити на території Російської Федерації декілька разів. Втім, Міша Крупін багато разів відмовлявся і навіть сварився з менеджерами, які намагалися його вмовити дати концерт у Росії.

"Були якісь перемовини, а сказати, що хтось "п*сяв", я б не сказав. І тур пропонували, і в Кремлі виступити. Мені декілька разів пропонували виступити у Кремлі. Я спочатку відмовився, коли мені запропонувала Любов Успенська. Я довго відмовлявся, і з менеджерами у нас були сварки, я казав: "Ні, все"", — згадує Міша Крупін.

Миша Крупин
Співак Міша Крупін на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Чи писали Міші Крупіну з російського шоу-бізнесу

Соліст гурту "Корупція" зізнався, що йому писав російський реп-виконавець Лігалайз і артист Джиган, який народився в Одесі, але живе в країні-агресорці. Міша Крупін розповів, що зробив Джиган після того, як він написав йому. 

"Писав мені Лігалайз, дзвонив мені Джиган, наш одесит. Я писав і Басті, я писав, щоб він висловився. Лігалайз був шокований, а одесит мені подзвонив, каже: "Кадировці йдуть". Я казав йому, що Одеса — це твоє місто, звідки ти. Він просто заблокував усіх, закрився від українців", — також додав український артист.

Що відомо про Мішу Крупіна

Міша Крупін — це український співак, музикант, автор пісень і соліст відомого гурту "Корупція". На початку повномасштабного вторгнення артист заявив про те, що він розпочинає свою творчу діяльність українською мовою.

Миша Крупин
Соліст гурту "Корупція" Міша Крупін у турі. Фото: Instagram Міші Крупіна

До того ж, Міша засудив і припинив працювати з продюсером Юрієм Бардашем, який підтримав дії Росії і повномасштабне вторгнення в Україну.

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Міша Крупін виступив на сцені в нетверезому стані. 

Раніше ми розповідали про те, що відомому артисту Міші Крупіну закидають спробу втечі з України. 

Також ми повідомляли про те, що співак Міша Крупін розповів про свого сина, який хоче воювати у складі армії Ізраїлю. 

шоу-бізнес
українські зірки
інтерв'ю
Міша Крупін

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