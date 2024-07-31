Олимпийская головоломка — найдите настоящий символ соревнований за 10 секунд.

Как выглядят настоящие олимпийские кольца? Рисунок: Jackpot City

Сложная головоломка, вдохновленная Олимпиадой 2024 года в Париже, испытала даже самых искусных игроков. Можете ли вы найти настоящие олимпийские кольца?

Задание предложила The Sun.

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Головоломка "Олимпийские кольца"

Сотрудники британской компании Jackpot City создали эту задачу, чтобы отметить начало величайшего спортивного события этим летом.

Олимпийские игры были основаны более 100 лет назад, но можете ли вы правильно указать их знаковый символ?

Основатель Олимпиады Пьер де Кубертен создал олимпийские кольца как символ пяти континентов, объединившихся для этого спортивного события.

"Олимпиада символизирует совершенство, уважение и ловкость на глобальной арене. Лучшие спортсмены со всего мира принимают участие в сложных соревнованиях, которые испытывают их умственную, физическую и эмоциональную выносливость. Если вы можете найти настоящие олимпийские кольца за 10 секунд, тогда вы тоже чемпион", — отметил представитель Jackpot City.

Все знают, что среди колец есть желтое, красное и зеленое, но о двух других цветах легко забыть.

Наконец-то нашли правильные олимпийские кольца?

Прокрутите вниз, чтобы проверить свою правоту.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали оптические иллюзии, у которых за 15 секунд нужно было найти буквы V и А.