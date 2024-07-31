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Спортивна загадка — знайдіть справжні олімпійські кільця за 10 секунд

31 липня 2024 06:00
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор
Олімпійська головоломка — знайдіть справжній символ змагань за 10 секунд
Який вигляд мають справжні олімпійські кільця? Малюнок: Jackpot City
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор

Складна головоломка, натхненна Олімпіадою 2024 в Парижі, випробувала навіть найвправніших гравців. Чи можете ви знайти справжні олімпійські кільця?

Завдання запропонувала The Sun.

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Спортивна загадка — знайдіть справжні олімпійські кільця за 10 секунд - фото 1

Співробітники британської компанії Jackpot City створили це завдання, щоб відзначити початок найбільшої спортивної події цього літа.

Олімпійські ігри були засновані понад 100 років тому, але чи можете ви правильно вказати на їхній знаковий символ?

Засновник Олімпіади П'єр де Кубертен створив олімпійські кільця як символ п'яти континентів, які об'єдналися для цієї спортивної події.

"Олімпіада символізує досконалість, повагу та спритність на глобальній арені. Найкращі спортсмени з усього світу беруть участь у складних змаганнях, які випробовують їх розумову, фізичну та емоційну витривалість. Якщо ви можете знайти справжні олімпійські кільця за 10 секунд, тоді ви теж чемпіон", — зазначив представник Jackpot City.

Усі знають, що серед кілець є жовте, червоне та зелене, але про два інших кольори легко забути.

Нарешті знайшли правильні олімпійські кільця?

Прокрутіть униз, щоб перевірити свою правоту.

Правильна відповідь

Спортивна загадка — знайдіть справжні олімпійські кільця за 10 секунд - фото 2

Раніше ми пропонували оптичні ілюзії, в яких за 15 секунд потрібно було знайти літери V та А.

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