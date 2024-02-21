Два самых опасных знака Зодиака, с которыми лучше не связываться

Раздраженная женщина и знаки Зодиака. Фото: Pinterest

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые считаются самыми злыми и самыми опасными среди всех. С представителями этих двух зодиакальных знаков очень тяжело построить теплую дружбу и романтические отношения, поэтому с ними лучше быть осторожными.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

Самые злые знаки Зодиака

Стрелец

С представителями этого зодиакального знака очень трудно постоянно общаться, ведь они часто становятся, словно настоящие энергетические вампиры, которые буквально высасывают силы человека. Стрельцы часто жалуются на проблемы, распространяют сплетни об окружающих и говорят что-то плохое.

После встречи с ними можно очень часто ощущать сильную усталость, головные боли и плохое эмоциональное состояние. К тому же, люди, рожденные под этим знаком Зодиака, очень мстительны, ведь они никогда и ни за что не простят тех, кто их когда-то обидел.

Тем не менее, они все же имеют близких друзей, хотя очень редко открывают кому-то свою душу и делятся планами на будущее.

Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Hindustan Times

Рыбы

С представителями этого зодиакального знака также невозможно иметь теплую дружбу. Дело в том, что люди под этим знаком очень лживы, и каждое их слово нужно проверять по несколько раз, чтобы не остаться обманутыми.

А во-вторых, люди, родившиеся под этим зодиакальным знаком, умеют быстро вычеркивать из жизни тех, с кем еще вчера были достаточно близкими. К тому же, иногда представители Рыб даже не объясняют, почему они приняли такое резкое решение.

Однако, с другой стороны, люди, рожденные под знаком Рыбы, могут также быстро и восстановить контакт. Впрочем, только сами Рыбы знают, почему у них так прыгает настроение.

Символ знака Зодиака Рыбы. Фото иллюстративное: Hindustan Times

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