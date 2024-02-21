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Справжні енергетичні вампіри — два найзліших знака Зодіаку

21 лютого 2024 19:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Два найнебезпечніших знака Зодіаку, з якими краще не зв'язуватися
Роздратована жінка і знаки Зодіаку. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Астрологи назвали два знака Зодіаку, які вважаються найзлішими і найнебезпечнішими серед усіх. З представниками цих двох зодіакальних знаков дуже важко побудувати теплу дружбу і романтичні стосунки, тому з ними краще бути обережними.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

Найзліші знаки Зодіаку  

Стрілець

З представниками цього зодіакального знаку дуже важко постійно спілкуватися, адже вони часто стають, немов справжні енергетичні вампіри, які буквально висмоктують сили людини. Стрільці часто скаржаться на проблеми, поширюють плітки про оточуючих і говорять щось погане.

Після зустрічі з ними можна дуже часто відчувати сильну втому, головний біль і поганий емоційний стан. До того ж, люди, народжені під цим знаком Зодіаку, є дуже мстивими, адже вони ніколи і ні за що не пробачать тих, хто їх колись образив.

Проте, вони, все ж таки, мають близьких друзів, хоча дуже рідко відкривають комусь свою душу і діляться планами на майбутнє.

Символ знака Зодиака Стрелец
Символ знаку Зодіаку Стрілець. Фото ілюстративне: Hindustan Times

Риби

З представниками цього зодіакального знаку також неможливо мати теплу дружбу. Справа в тому, що люди під цим знаком є дуже брехливими, і кожне їхнє слово потрібно перевіряти по декілька разів, щоб не залишитися обдуреними.

А по-друге, люди, які народилися під цим зодіакальним знаком, вміють дуже швидко викреслювати з життя тих, з ким ще вчора були досить близькими. До того ж, інколи представники Риб навіть не пояснюють, чому вони прийняли таке різке рішення.

Проте, з іншого боку, люди, народжені під знаком Риби, можуть так само швидко і відновити контакт. Втім, тільки самі Риби знають, чому в них так стрибає настрій. 

Символ знака Зодиака Рыбы
Символ знаку Зодіаку Риби. Фото ілюстративне: Hindustan Times

Нагадаємо, ми писали про те, яких знаків Зодіаку вважають найбільш ревнивими серед усіх. 

Раніше ми розповідали про те, яким знакам Зодіаку можуть зрадити кохані в 2024 році. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку найближчими тижнями можуть здійснити свої заповітні мрії.

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