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Стало известно, что значит, когда теннисный мячик подвешивают в гараже

21 сентября 2024 07:03
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Стало известно, как теннисный мячик поможет припарковать авто в гараже.
Подвешенный теннисный мячик в гараже. Фото: freep.com
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Современные авто оснащены инновационными технологиями, как камеры заднего вида и парктроники, которые делают процесс парковки проще. Однако даже с такими функциями парковаться на ограниченном пространстве может быть сложно. Это особенно актуально для тех, кто пользуется подержанными автомобилями или паркуется в узких гаражах, лишенных современных систем помощи. В то же время, существует проверенный временем способ значительно облегчить этот процесс — подвешенный теннисный мяч на веревке.

Об этом сообщило издание Suv News.

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Проблема узких парковочных мест

В старых домах и жилых комплексах часто встречаются гаражи и парковочные площадки, не отвечающие сегодняшним стандартам. Велосипеды, коробки, инструменты и другие предметы могут дополнительно ограничивать место, заставляя водителей действовать очень осторожно во избежание повреждения автомобиля или стен. В то время как новые автомобили оборудованы системами безопасной парковки, водители более старых моделей вынуждены искать другие способы. Одним из самых простых и действенных решений является подвешенный теннисный мяч, помогающий точно заезжать в гараж.

Как это сделать

  • Возьмите теннисный мяч и вкрутите в него шуруп.
  • Закрепите веревку на шурупе.
  • Подвесьте другой конец веревки к потолку гаража так, чтобы мяч находился на уровне стекла автомобиля.

Когда водитель заезжает в гараж, мяч затрагивает стекло машины, сигнализируя, что она припаркована на правильном расстоянии.

Как установить "парковочную точку"

Чтобы этот метод работал эффективно, важно правильно настроить положение мяча. Сначала нужно припарковать авто на желаемом расстоянии от стены. Далее подвесьте мяч так, чтобы он едва касался переднего или заднего стекла. Это станет вашим постоянным ориентиром для точной парковки.

Раньше мы писали, какой двигатель лучше для автомобиля – бензиновый или дизельный. Также эксперты посоветовали, какой мотор выбрать – озабоченный или атмосферный.

авто парковка Украина лайфхаки водители

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08:02 Во Львове работник ТЦК вручил студенту боевую повестку — что решил суд

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07:54 В Краснодарском крае России произошел взрыв на складе с боеприпасами — что известно

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