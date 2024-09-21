Стало відомо, як тенісний м'ячик допоможе припаркувати авто в гаражі

Підвішений тенісний м'ячик в гаражі. Фото: freep.com

Сучасні авто оснащені інноваційними технологіями, як-от камери заднього виду та парктроніки, що роблять процес паркування простішим. Однак навіть із такими функціями паркуватися на обмеженому просторі може бути складно. Це особливо актуально для тих, хто користується старими автомобілями або паркується у вузьких гаражах, позбавлених сучасних систем допомоги. Водночас існує перевірений часом спосіб значно полегшити цей процес — підвішений тенісний м'яч на мотузці.

Про це повідомило видання Suv News.

Читайте також:

Проблема вузьких паркувальних місць

У старих будинках і житлових комплексах часто зустрічаються гаражі та паркувальні майданчики, які не відповідають сьогоднішнім стандартам. Велосипеди, коробки, інструменти та інші предмети можуть додатково обмежувати місце, змушуючи водіїв діяти дуже обережно, щоб уникнути пошкодження автомобіля або стін. У той час як нові авто обладнані системами безпечного паркування, водії старіших моделей змушені шукати інші способи. Одним із найпростіших і дієвих рішень є підвішений тенісний м'яч, який допомагає точно заїжджати в гараж.

Як це зробити

Візьміть тенісний м'яч і вкрутіть у нього шуруп.

Закріпіть мотузку на шурупі.

Підвісьте інший кінець мотузки до стелі гаража так, щоб м'яч знаходився на рівні скла автомобіля.

Коли водій заїжджає в гараж, м'яч торкається скла машини, сигналізуючи, що вона припаркована на правильній відстані.

Як встановити "паркувальну точку"

Щоб цей метод працював ефективно, важливо правильно налаштувати положення м'яча. Спочатку потрібно припаркувати авто на бажаній відстані від стіни. Далі підвісьте м'яч так, щоб він ледь торкався переднього або заднього скла. Це стане вашим постійним орієнтиром для точного паркування.

Раніше ми писали, який двигун кращий для автомобіля — бензиновий чи дизельний. Також експерти порадили, який мотор вибрати — турбований чи атмосферний.