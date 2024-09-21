Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Стало відомо, що означає коли тенісний м'ячик підвішують в гаражі arrow

Стало відомо, що означає коли тенісний м'ячик підвішують в гаражі

21 вересня 2024 07:03
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Стало відомо, як тенісний м'ячик допоможе припаркувати авто в гаражі
Підвішений тенісний м'ячик в гаражі. Фото: freep.com
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Сучасні авто оснащені інноваційними технологіями, як-от камери заднього виду та парктроніки, що роблять процес паркування простішим. Однак навіть із такими функціями паркуватися на обмеженому просторі може бути складно. Це особливо актуально для тих, хто користується старими автомобілями або паркується у вузьких гаражах, позбавлених сучасних систем допомоги. Водночас існує перевірений часом спосіб значно полегшити цей процес — підвішений тенісний м'яч на мотузці.

Про це повідомило видання Suv News.

Читайте також:

Проблема вузьких паркувальних місць

У старих будинках і житлових комплексах часто зустрічаються гаражі та паркувальні майданчики, які не відповідають сьогоднішнім стандартам. Велосипеди, коробки, інструменти та інші предмети можуть додатково обмежувати місце, змушуючи водіїв діяти дуже обережно, щоб уникнути пошкодження автомобіля або стін. У той час як нові авто обладнані системами безпечного паркування, водії старіших моделей змушені шукати інші способи. Одним із найпростіших і дієвих рішень є підвішений тенісний м'яч, який допомагає точно заїжджати в гараж.

Як це зробити

  • Візьміть тенісний м'яч і вкрутіть у нього шуруп.
  • Закріпіть мотузку на шурупі.
  • Підвісьте інший кінець мотузки до стелі гаража так, щоб м'яч знаходився на рівні скла автомобіля.

Коли водій заїжджає в гараж, м'яч торкається скла машини, сигналізуючи, що вона припаркована на правильній відстані.

Як встановити "паркувальну точку"

Щоб цей метод працював ефективно, важливо правильно налаштувати положення м'яча. Спочатку потрібно припаркувати авто на бажаній відстані від стіни. Далі підвісьте м'яч так, щоб він ледь торкався переднього або заднього скла. Це стане вашим постійним орієнтиром для точного паркування.

Раніше ми писали, який двигун кращий для автомобіля — бензиновий чи дизельний. Також експерти порадили, який мотор вибрати — турбований чи атмосферний.

авто парковка Україна лайфхаки водії

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:24 Росіяни вдарили ракетою по житловому кварталу у Кривому Розі — є жертви

07:21 Підприємець допомагав ухилянтам оформлятись по системі "Шлях" — чому його тільки оштрафували

07:03 Стало відомо, що означає коли тенісний м'ячик підвішують в гаражі

07:01 Блокування рахунків — ПриватБанк пояснив, кому і як необхідно оновити дані

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

06:40 Росіяни виступають за виведення військ з України — результати незалежного соцопитування

06:30 В Україні активно ростуть ціни на ячмінь — скільки коштують зернові у вересні

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

06:15 Опалювальний сезон близько — як львів'яни готуються до холодів та чого бояться

06:15 В Україні продовжують зростати ціни на автогаз — яка сьогодні вартість пального на АЗС

07:24 Росіяни вдарили ракетою по житловому кварталу у Кривому Розі — є жертви

07:21 Підприємець допомагав ухилянтам оформлятись по системі "Шлях" — чому його тільки оштрафували

07:03 Стало відомо, що означає коли тенісний м'ячик підвішують в гаражі

07:01 Блокування рахунків — ПриватБанк пояснив, кому і як необхідно оновити дані

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

06:40 Росіяни виступають за виведення військ з України — результати незалежного соцопитування

06:30 В Україні активно ростуть ціни на ячмінь — скільки коштують зернові у вересні

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

06:15 Опалювальний сезон близько — як львів'яни готуються до холодів та чого бояться

06:15 В Україні продовжують зростати ціни на автогаз — яка сьогодні вартість пального на АЗС

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

Text

23:19 Нардепка заявила, що генерали застосовують "радянський підхід" в українській армії

Text

22:44 Нардеп Волинець заявив, що силові структури вимагають від мобільних операторів інформацію про людей

Text

21:16 Нардеп Ясько закликала українців готуватися то найгіршого сценарію відключень світла взимку

Text

19:52 Представник Київради прокоментував інцидент, коли авто провалилось під асфальт

Text

18:58 У КМДА роз'яснили, коли покращиться ситуація зі смогом в Києві

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

17:58 Удар по складу РФ у Тверській області та візит фон дер Ляєн до Києва — ефір Вечір.LIVE

Text

16:37 Братчук відреагував на інформацію про те, що Росія знала про операцію на Курщині заздалегідь

Text

13:15 Сімейний лікар дав поради, як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я

Text

13:00 Візит фон дер Ляєн до Києва та зняття обмежень на удари по Росії — ефір День.LIVE

Text

11:56 Гроші від ЄС на підтримку енергетики України — нардеп пояснив принцип розподілу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

19 вересня 2024

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації