Фамилия Бандера — что значит и сколько его носителей

Степан Андреевич Бандера. Фото: общественное достояние

Каждый украинец знает фамилию Бандера, связанную с политическим деятелем Степаном Бандерой, оставивший заметный след в истории Украины XX века. С началом широкомасштабного вторжения эта фамилия стала вызывать страх у россиян, считающих, что революционер до сих пор не умер.

Об этом сообщило издание LifeStyle24.

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Происхождение фамилии Бандера

Немногие знают, что фамилия Бандера происходит от испанского слова "bandera", которое в переводе означает "флаг". Аналогичные термины существуют и в других романских языках: португальском — "bandeira", итальянском — "bandiera". Все эти слова имеют схожее написание и значение. Между тем, российская пропаганда пыталась сформировать миф, что фамилия Бандера происходит от слова "бандит", однако у этого нет никаких доказательств.

Фамилия Бандера упоминалась в контексте репрессий, ведь его носители пережили тяжелые времена – Первую мировую войну, Голодомор и Вторую мировую войну. Это придает дополнительный исторический контекст, объясняющий, почему имя Бандера стало символом борьбы за свободу и независимость.

Современность фамилии Бандера

Сегодня фамилия Бандера занимает 134 450 место среди самых популярных в Украине, и насчитывает около 22 носителей. Основная часть владельцев родового имени проживает в Киевской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Ранее мы писали, при каких обстоятельствах умер 65 лет назад руководитель Организации украинских националистов Степан Бандера.

Как мы писали ранее, по словам историков, Степан Бандера обладал антиимперским пафосом и был готов бороться, возможно, даже в безвыходных ситуациях. Россия до сих пор боится этого и уже сотни лет не способна подавить такое сопротивление в Украине.