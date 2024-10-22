Прізвище Бандера — що означає та скільки його носіїв

Степан Андрійович Бандера. Фото: громадське надбання

Кожен українець знає прізвище Бандера, пов'язане з політичним діячем Степаном Бандерою, який залишив помітний слід в історії України XX століття. З початком широкомасштабного вторгнення це прізвище стало викликати страх у росіян, які вважають, що революціонер досі не помер.

Про це повідомило видання LifeStyle24.

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Походження прізвища Бандера

Мало хто знає, що прізвище Бандера походить від іспанського слова "bandera", яке в перекладі означає "прапор". Аналогічні терміни існують і в інших романських мовах: португальською — "bandeira", італійською — "bandiera". Всі ці слова мають схоже написання та значення. Тим часом, російська пропаганда намагалася сформувати міф, що прізвище Бандера походить від слова "бандит", однак це не має жодних доказів.

Прізвище Бандера згадувалося в контексті репресій, адже його носії пережили важкі часи — Першу світову війну, Голодомор та Другу світову війну. Це надає додаткового історичного контексту, що пояснює, чому ім'я Бандера стало символом боротьби за свободу та незалежність.

Сучасність прізвища Бандера

Сьогодні прізвище Бандера займає 134450 місце серед найпопулярніших в Україні, і нараховує близько 22 носіїв. Основна частина власників цього родового імені проживає в Київській, Івано-Франківській та Львівській областях.

Раніше ми писали, за яких обставин 65 років тому помер керівник Організації українських націоналістів Степан Бандера.

Як ми писали раніше, за словами істориків, Степан Бандера мав антиімперський пафос та був готовий боротися, можливо, навіть у безвихідних ситуаціях. Росія досі боїться цього і вже сотні років не здатна придушити такий супротив в Україні.