Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Стало відомо, що означає прізвище Бандера та скільки його носіїв arrow

Стало відомо, що означає прізвище Бандера та скільки його носіїв

22 жовтня 2024 07:03
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Прізвище Бандера — що означає та скільки його носіїв
Степан Андрійович Бандера. Фото: громадське надбання
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Кожен українець знає прізвище Бандера, пов'язане з політичним діячем Степаном Бандерою, який залишив помітний слід в історії України XX століття. З початком широкомасштабного вторгнення це прізвище стало викликати страх у росіян, які вважають, що революціонер досі не помер.

Про це повідомило видання LifeStyle24.

Читайте також:

Походження прізвища Бандера

Мало хто знає, що прізвище Бандера походить від іспанського слова "bandera", яке в перекладі означає "прапор". Аналогічні терміни існують і в інших романських мовах: португальською — "bandeira", італійською — "bandiera". Всі ці слова мають схоже написання та значення. Тим часом, російська пропаганда намагалася сформувати міф, що прізвище Бандера походить від слова "бандит", однак це не має жодних доказів.

Прізвище Бандера згадувалося в контексті репресій, адже його носії пережили важкі часи — Першу світову війну, Голодомор та Другу світову війну. Це надає додаткового історичного контексту, що пояснює, чому ім'я Бандера стало символом боротьби за свободу та незалежність.

Сучасність прізвища Бандера

Сьогодні прізвище Бандера займає 134450 місце серед найпопулярніших в Україні, і нараховує близько 22 носіїв. Основна частина власників цього родового імені проживає в Київській, Івано-Франківській та Львівській областях.

Раніше ми писали, за яких обставин 65 років тому помер керівник Організації українських націоналістів Степан Бандера.

Як ми писали раніше, за словами істориків, Степан Бандера мав антиімперський пафос та був готовий боротися, можливо, навіть у безвихідних ситуаціях. Росія досі боїться цього і вже сотні років не здатна придушити такий супротив в Україні.

Україна історія українці прізвище Степан Бандера

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:21 На Полтавщині сімейний лікар ухилився від мобілізації — як його покарав суд

07:15 Динамівець Вівчаренко зробив романтичну пропозицію своїй дівчині

07:15 Скільки держава витрачає на солдатів — вартість амуніції в 2024 році

07:01 ПриватБанк обмежує операції добросовісних клієнтів — що варто знати

06:50 Долар, євро та злотий стабільні — курс валют на вівторок

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

06:35 Москву непокоїть реакція Південної Кореї на запрошення військ КНДР — чого боїться Кремль

06:30 Продовження відстрочки — коли подавати документи

06:30 Наприкінці жовтня ціни на пшеницю пішли вгору — скільки коштує зерно в Україні

06:10 Винагороди до 100 тис. грн — як це вплине на пенсії бійців

07:21 На Полтавщині сімейний лікар ухилився від мобілізації — як його покарав суд

07:15 Динамівець Вівчаренко зробив романтичну пропозицію своїй дівчині

07:15 Скільки держава витрачає на солдатів — вартість амуніції в 2024 році

07:01 ПриватБанк обмежує операції добросовісних клієнтів — що варто знати

06:50 Долар, євро та злотий стабільні — курс валют на вівторок

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

06:35 Москву непокоїть реакція Південної Кореї на запрошення військ КНДР — чого боїться Кремль

06:30 Продовження відстрочки — коли подавати документи

06:30 Наприкінці жовтня ціни на пшеницю пішли вгору — скільки коштує зерно в Україні

06:10 Винагороди до 100 тис. грн — як це вплине на пенсії бійців

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

18 жовтня 2024

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

Text

23:17 Бахматов назвав вартість незавершених будівництв у Києві

Text

22:39 Військовий проаналізував, куди Росія в першу чергу кине солдатів КНДР

Text

21:36 Нардеп пояснив, чому корупціонери в Україні не бояться покарання

Text

18:18 Експерт спрогнозував зимовий дефіцит електроенергії в Україні

Text

17:50 Погрози Трампа вдарити по Москві та прогнози США щодо перемоги України — ефір Вечір.LIVE

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Text

16:09 Скандал у дитячому центрі на Львівщині — як триває розслідування

Text

14:05 Нардепка Ясько пояснила, чому українцям наразі небезпечно перебувати в Грузії

Text

13:48 Політолог Гончарук припустив, що у справі Крупи гроші могли йти "вище"

Text

13:18 Обстріл Харкова та візит Ллойда Остіна до Києва — ефір День.LIVE

Text

12:21 Військовий ЗСУ Сазонов пояснив, з якими проблеми стикаються бійці на Курщині

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку