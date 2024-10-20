Какие знаки и жесты используют водители и что они означают — список

Водитель автомобиля. Иллюстративное фото: autostrike

Среди водителей транспортных средств есть знаки и жесты. С помощью них автомобилисты могут найти общий язык без разговора.

Какие существуют знаки и жесты, говорится в материале ТСН.

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Жесты автомобилистов

Чаще водители используют для общения сигнал, фары и "поворотники". Одно короткое мигание дальним светом в пробке означает "проезжай", а несколько — нужно снизить скорость и ехать осторожнее, потому что впереди стоят полицейские.

Несколько длинных миганий дальним светом "в спину" свидетельствует о просьбе уступить дорогу, а благодарят водителей за это несколько миганий "аварийку". Если включен левый поворотник возле автобуса или грузовика — предупреждение, что обгонять нельзя, а правый — наоборот.

При этом включен левый "поворотник" во время обгона в авто впереди означает, что он объезжает более медленного участника движения, но после опережения он не возвращается на прежнюю полосу, а продолжает двигаться по встречной с включенным левым "поворотником". Таким образом, он показывает, что встречная полоса свободна и можно обгонять.

Включенный правый "поворотник" при обгоне у первого авто имеет аналогичное значение, но обгонять его нельзя. Когда будет достаточно свободного места, лидер колонны снова выедет на встречную и включит левый поворотник.

Включенный левый или правый "поворотник" во время движения по городу в едущем первом авто предупреждает о необходимости менять полосу. Поэтому автомобиль, закрывающий колонну, меняет полосу первым и незначительно сбавляет скорость. Таким образом, он создает пространство на нужной полосе, куда могут выехать другие участники движения.

Звуковые сигналы водителей

Короткий гудок означает дружеское приветствие или "пожалуйста", если вы поблагодарили с помощью "аварийки". Длинный гудок в сочетании с миганием дальним светом предупреждает о необходимости немедленной остановки, потому что впереди ждет опасность или ваше авто неисправно.

Жесть руками у водителей

Если рука описывает круг и показывает вниз — одно из колес на вашем авто спущено. Фигу показывают водителю грузовики в случае, если между спаренными колесами застрял камень.

Когда водитель рукой указывает на обочину, то ваш автомобиль неисправен и нужно остановиться. Если рука указывает на дверь автомобиля, то одна из них неплотно закрыта или что-то застряло в проеме.

Удар ладонью в воздух — стоит проверить багажник, который может быть открыт.

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