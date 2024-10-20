Які знаки й жести використовують водії та що вони означають — перелік

Водій автомобіля. Ілюстративне фото: autostrike

Серед водіїв транспортних засобів існують знаки та жести. За допомогою них автомобілісти можуть порозумітися без розмови.

Які існують знаки та жести, йдеться у матеріалі ТСН.

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Жести автомобілістів

Найчастіше водії використовують для спілкування сигнал, фари та "поворотники". Одне коротке миготіння дальнім світлом у заторі означає "проїжджай", а декілька — потрібно знизити швидкість і їхати обережніше, бо попереду стоять поліцейські.

Кілька довгих миготінь дальнім світлом "у спину" свідчить про прохання поступитися дорогою, а дякують водії за це кількома миготіннями "аварійкою". Якщо увімкнений лівий "поворотник" біля автобуса або вантажівки — попередження, що обганяти не можна, а правий — навпаки.

При цьому увімкнений лівий "поворотник" під час обгону в авто попереду значить, що він об'їжджає повільнішого учасника руху, але після випередження він не повертається на колишню смугу, а продовжує рухатися зустрічною з увімкненим лівим "поворотником". Таким чином він показує, що зустрічна смуга вільна та можна обганяти.

Увімкнений правий "поворотник" під час обгону в першого авто має аналогічне значення, але обганяти його не можна. Коли буде достатньо вільного місця, лідер колони знову виїде на зустрічну та увімкне лівий "поворотник".

Увімкнений лівий або правий "поворотник" під час руху містом в авто, що їде першим, попереджає про необхідність змінювати смугу. Тому автомобіль, який замикає колону, змінює смугу першим і незначно зменшує швидкість. Таким чином він створює простір на потрібній смузі, куди можуть виїхати інші учасники руху.

Звукові сигнали водіїв

Короткий гудок означає дружнє вітання або "будь ласка", якщо ви подякували за допомогою "аварійки". Довгий гудок у поєднанні з миганням дальнім світлом — попереджає про необхідність негайної зупинки, бо попереду чекає небезпека або ваше авто несправне.

Жести руками у водіїв

Якщо рука описує коло і показує вниз — одне з коліс на вашому авто спущене. Дулю показують водієві вантажівки у випадку, якщо між спареними колесами застряг камінь.

Коли водій рукою вказує на узбіччя, то ваш автомобіль несправний і потрібно зупинитися.Якщо рука вказує на двері автомобіля, то одна з них нещільно зачинена або щось застрягло в отворі.

Удар долонею у повітря — варто перевірити багажник, який може бути відкритим.

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