Сретение Господне 2024 — народные приметы и главные запреты 2 февраля

Верующая, которая ставит свечу в церкви. Фото: Народная Правда

Если раньше Сретенье Господне отмечалось 15 февраля, то теперь прихожане ПЦУ празднуют день встречи зимы с весной второго февраля. Поэтому следует знать, какие существуют приметы в этот день и что категорически запрещается делать в этот праздник.

Новини.LIVE рассказывает о народных приметах и главных запретах Сретения Господнего.

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Какие существуют народные приметы на Сретение Господне

Наши предки в давние времена верили, что в день Сретения зима встречается с весной, а по дороге они долго спорят между собой. Считалось, что тот, кто вышел победителем в этой ссоре, в ближайшее время будет главным на земле.

Зажженные свечи в церкви. Фото: Freepik

В народе говорили, что если на Сретение на улице тепло и солнечно, то весной тоже будет высокая температура воздуха. Если же праздник сопровождается дождем, лето будет жарким, а если снежит — весной следует ожидать поздних заморозков.

Также предки верили, что если в этот день с крыши капает вода, значит, зимний период будет длительным, а если на Сретение ветреная погода, следует ожидать хорошего урожая плодовых культур. Если на деревьях предки видели иней в этот день, это означало, что будет щедрый урожай картофеля и гречки.

Что категорически запрещается делать на Сретение Господне

Чтобы не навлечь на себя беду, следует знать, какие вещи категорически нельзя делать в день Сретения. Так, во-первых, в этот праздник нельзя стирать, наводить порядок дома, мыть посуду, заниматься на огороде и сажать какие-то растения.

Во-вторых, нельзя на Сретение заниматься тяжелым физическим трудом, который отнимает много сил. Также в этот день категорически не стоит ругаться, говорить плохие слова, ссориться с окружающими и навлекать зло на других людей.

Молодые люди, которые ссорятся между собой. Фото: Freepik

В этот праздник нельзя ехать в дальний путь, пить алкогольные напитки и купаться в бане. Кроме того, воду, освященную в этот день, категорически нельзя выливать, иначе будет беда.

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