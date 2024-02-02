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Стрітення Господнє 2 лютого — які є прикмети і що не можна робити

2 лютого 2024 05:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Стрітення Господнє 2024 — народні прикмети і головні заборони 2 лютого
Вірянка, яка ставить свічку в церкві. Фото: Народна Правда
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Якщо раніше Стрітення Господнє відзначалося 15 лютого, то тепер парафіяни ПЦУ святкують день зустрічі зими з весною другого лютого. Тому варто знати, які існують прикмети цього дня і що категорично забороняється робити у це свято.

Новини.LIVE розповідає про народні прикмети і головні заборони Стрітення Господнього.

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Які існують народні прикмети на Стрітення Господнє

Наші предки в давні часи вірили, що у день Стрітення зима зустрічається з весною, а дорогою вони довго сперечаються між собою. Вважалося, що той, хто вийде переможцем у цій сварці, найближчим часом буде головним на землі.

Зажженные свечи в церкви
Запалені свічки в церкві. Фото: Freepik

У народі казали, що якщо на Стрітення надворі тепло і сонячно, то навесні також буде висока температура повітря. Якщо ж свято супроводжується дощем, літо буде спекотним, а якщо сніжить — навесні слід чекати на пізні заморозки.

Також предки вірили, що якщо у цей день з даху капає вода, значить зимовий період буде тривалим, а якщо на Стрітення вітряна погода, слід чекати на гарний урожай плодових культур. Якщо на деревах предки бачили іній в цей день, це означало, що буде щедрий урожай картоплі та гречки.

Що категорично забороняється робити на Стрітення Господнє

Щоб не накликати на себе біду, слід знати, які речі категорично не можна робити у день Стрітення. Так, по-перше, у це свято не можна прати, наводити лад вдома, мити посуд, займатися на городі та саджати якісь рослини.

По-друге, не можна на Стрітення займатися важкою фізичною працею, яка забирає багато сил. Також у цей день категорично не варто лаятися, говорити погані слова, сваритися з оточуючими і накликати зло на інших людей.

Молодые люди, которые между собой ссорятся
Молоді люди, які між собою сваряться. Фото: Freepik

У це свято не можна їхати у далеку дорогу, пити алкогольні напої і купатися в лазні. Крім того, воду, яку освятили у цей день, категорично не можна виливати, інакше буде біда.

Нагадаємо, ми писали про те, як потрібно правильно дарувати гроші, щоб не накликати на себе біду. 

Раніше ми розповідали про те, про які народні прикмети, пов’язані з фотографіями, важливо знати.

Також ми повідомляли про те, чому в гаманці категорично не можна носити знімки близької людини. 

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Стрітення Господнє

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