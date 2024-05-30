Модная стрижка боб 2024 — трендовые образы звезд

Актриса Эль Фенинг со стрижкой боб на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Фото: Vogue

В период с 14 по 25 мая 2024 года в Каннах был всем известный кинофестиваль, который проходил в 77-й раз. На мероприятии разные знаменитости со всего мира показали свои лучшие образы и наряды, но больше всего запомнилась именно стрижка боб, которая стала популярной на фестивале.

Звезд с этой прической показали в журнале Vogue.

Читайте также:

На красной дорожке появилось немало знаменитостей, сделавших себе стрижку боб. Например, короткий экстремальный боб, который выбрала звезда фильма "Волшебная Нить" Вики Крипс, или голливудская волна, как у Эйжи Наоми Кинг. Вариантов было множество, но больше всего запомнились пять звезд, покоривших красную дорожку.

Эмманюэль Беар

Французская актриса выбрала для кинофестиваля в Каннах боб средней длины, заколов волосы за ухом. С такой прической Эмалюэль Беар выглядела невероятным и уж точно покорила фанатов.

Актриса Эманюэль Беар на Каннском фестивале. Фото: Vogue

Ана Жирардо

Еще одна французская актриса, получившая большую популярность благодаря роли в сериале "По зову скорби", пришла на красную дорожку с такой стрижкой. Но сделала она это по-другому — в виде небрежных локонов, которые сделали ее образ очень нежным.

Французская актриса Ана Жирардо в Каннах. Фото: Vogue

Джои Кинг

Американская актриса, сыгравшая в фильме "Рамона и Бизус" вместе с певицей Селеной Гомес, выбрала для выхода короткий боб. Звезда решила подстричь волосы так, чтобы они подчеркивали ее круглое лицо.

Американская актриса Джои Кинг на красной дорожке в Каннах. Фото: Vogue

Изабелли Фонтана

Бразильская модель Victoria's Secret, которая и без того соблазнительная, выбрала для Каннского кинофестиваля смелый образ с открытой спиной. Стрижка боб в виде легких волн придала супермодели невероятный вид.

Модель Victoria's Secret Изабелли Фонтана в Каннах. Фото: Vogue

Келли Роуленд

Американская певица и актриса решила изменить цвет своих волос на светлый. Звезда пришла на фестиваль в ярком наряде розового цвета. Келли выбрала для выхода на красную дорожку стрижку боб, но нанесла немного средства, чтобы зачесать волосы назад.

Певица и актриса Келли Роуленд на кинофестивале в Каннах. Фото: Vogue

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Jerry Heil показала себя в неожиданном образе на Каннском кинофестивале.

Ранее мы рассказывали, что украинцы не оценили Каннский кинофестиваль в этом году.

Также мы сообщали, что украинская модель Анна Неплях покорила красную дорожку на фестивале в Каннах смелым образом.