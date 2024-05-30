Модна стрижка боб 2024 — трендові образи зірок з фото

Акторка Ель Фенінг зі стрижкою боб на червоній доріжці Каннського кінофестивалю. Фото: Vogue

У період з 14 до 25 травня 2024 році в Каннах був всім відомий кінофестиваль, який проходив у 77-й раз. На заході різні знаменитості з усього світу показали свої найкращі образи і вбрання, та найбільше запам’яталася саме стрижка боб, яка стала популярною на фестивалі.

Зірок з цією зачіскою показали в журналі Vogue.

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На червоній доріжці з’явилося чимало знаменитостей, які зробили собі стрижку боб. Наприклад, короткий екстремальний боб, який обрала зірка фільму "Чарівна Нитка" Вікі Кріпс, або голлівудська хвиля, як у Ейжі Наомі Кінг. Варіантів було безліч, та найбільше запам’яталися п’ять зірок, які підкорили червону доріжку.

Еманюель Беар

Французька акторка обрала для кінофестивалю в Каннах боб середньої довжини, заколовши волосся за вухом. З такою зачіскою Емалюель Беар мала неймовірний вигляд і вже точно підкорила фанатів.

Акторка Еманюель Беар на Каннському фестивалі. Фото: Vogue

Ана Жирардо

Ще одна французька акторка, яка отримала велику популярність завдяки ролі в серіалі "На поклик скорботи", прийшла на червону доріжку з такою стрижкою. Але зробила вона це по-іншому — у вигляді недбалих локонів, які зробили її образ дуже ніжним.

Французька акторка Ана Жирардо в Каннах. Фото: Vogue

Джої Кінг

Американська акторка, яка зіграла у фільмі "Рамона і Бізус" разом зі співачкою Селеною Гомес, обрала для виходу короткий боб. Зірка вирішила підстригти волосся так, щоб воно підкреслювало її кругле обличчя.

Американська акторка Джої Кінг на червоній доріжці в Каннах. Фото: Vogue

Ізабелі Фонтана

Бразильська модель Victoria's Secret, яка і без того має спокусливий вигляд, обрала для Каннського кінофестивалю сміливий образ з відкритою спиною. Стрижка боб у вигляді легких хвилей додала супермоделі неймовірного вигляду.

Модель Victoria's Secret Ізабелі Фонтана у Каннах. Фото: Vogue

Келлі Роуленд

Американська співачка і акторка вирішила змінити колір свого волосся на світлий. Зірка прийшла на фестиваль у яскравому наряді рожевого кольору. Келлі обрала для виходу на червону доріжку стрижку боб, але нанесла трохи засобу, щоб зачесати волосся назад.

Співачка і акторка Келлі Роуленд на кінофестивалі в Каннах. Фото: Vogue

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