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Стрижка боб 2024 — стильні образи з Каннського фестивалю

30 травня 2024 17:07
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Модна стрижка боб 2024 — трендові образи зірок з фото
Акторка Ель Фенінг зі стрижкою боб на червоній доріжці Каннського кінофестивалю. Фото: Vogue
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У період з 14 до 25 травня 2024 році в Каннах був всім відомий кінофестиваль, який проходив у 77-й раз. На заході різні знаменитості з усього світу показали свої найкращі образи і вбрання, та найбільше запам’яталася саме стрижка боб, яка стала популярною на фестивалі.

Зірок з цією зачіскою показали в журналі Vogue.

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На червоній доріжці з’явилося чимало знаменитостей, які зробили собі стрижку боб. Наприклад, короткий екстремальний боб, який обрала зірка фільму "Чарівна Нитка" Вікі Кріпс, або голлівудська хвиля, як у Ейжі Наомі Кінг. Варіантів було безліч, та найбільше запам’яталися п’ять зірок, які підкорили червону доріжку.

Еманюель Беар

Французька акторка обрала для кінофестивалю в Каннах боб середньої довжини, заколовши волосся за вухом. З такою зачіскою Емалюель Беар мала неймовірний вигляд і вже точно підкорила фанатів.

Актриса Эманюэль Беар на Каннском фестивале
Акторка Еманюель Беар на Каннському фестивалі. Фото: Vogue

Ана Жирардо

Ще одна французька акторка, яка отримала велику популярність завдяки ролі в серіалі "На поклик скорботи", прийшла на червону доріжку з такою стрижкою. Але зробила вона це по-іншому — у вигляді недбалих локонів, які зробили її образ дуже ніжним. 

Французская актриса Ана Жирардо в Каннах
Французька акторка Ана Жирардо в Каннах. Фото: Vogue

Джої Кінг

Американська акторка, яка зіграла у фільмі "Рамона і Бізус" разом зі співачкою Селеною Гомес, обрала для виходу короткий боб. Зірка вирішила підстригти волосся так, щоб воно підкреслювало її кругле обличчя.

Американская актриса Джои Кинг на красной дорожке в Каннах
Американська акторка Джої Кінг на червоній доріжці в Каннах. Фото: Vogue

Ізабелі Фонтана

Бразильська модель Victoria's Secret, яка і без того має спокусливий вигляд, обрала для Каннського кінофестивалю сміливий образ з відкритою спиною. Стрижка боб у вигляді легких хвилей додала супермоделі неймовірного вигляду.

Модель Victoria's Secret Изабелли Фонтана в Каннах
Модель Victoria's Secret Ізабелі Фонтана у Каннах. Фото: Vogue

Келлі Роуленд

Американська співачка і акторка вирішила змінити колір свого волосся на світлий. Зірка прийшла на фестиваль у яскравому наряді рожевого кольору. Келлі обрала для виходу на червону доріжку стрижку боб, але нанесла трохи засобу, щоб зачесати волосся назад.

Певица и актриса Келли Роуленд на кинофестивале в Каннах
Співачка і акторка Келлі Роуленд на кінофестивалі в Каннах. Фото: Vogue

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Jerry Heil показала себе у несподіваному образі на Каннському кінофестивалі. 

Раніше ми розповідали про те, що українці не оцінили Каннський кінофестиваль цього року. 

Також ми повідомляли про те, що українська модель Анна Неплях підкорила червону доріжку на фестивалі в Каннах сміливим образом.

знаменитості
стрижка боб
зірки
Каннський кінофестиваль

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