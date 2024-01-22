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Тина Кароль в обтягивающем откровенном платье показала свое стройное тело

22 января 2024 12:05
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Тина Кароль похвасталась стройной фигурой в слишком тесном платье
Украинская певица Тина Кароль в клипе на свою песню "Иди на жизнь". Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известная певица и народная артистка Украины Тина Кароль показала себя в новой фотосессии. Одна из самых популярных звезд шоу-бизнеса продемонстрировала свое стройное тело в откровенном платье и рассказала о премьере новой песни.

Соответствующие фотографии Тина Кароль обнародовала на своей официальной странице в Instagram.

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Презентация новой песни Тины Кароль

Тина Кароль поделилась своими снимками с новой фотосессии, сделанной в черно-белом цвете. На фотографиях популярная певица показала себя в обтягивающем откровенном платье черного цвета, которое подчеркивало ее стройную фигуру.

Тина Кароль
Тина Кароль на фотосессии. Фото: Instagram Тины Кароль
Тина Кароль
Тина Кароль в полный рост. Фото: Instagram Тины Кароль
Тина Кароль
Тина Кароль на откровенной фотосессии. Фото: Instagram Тины Кароль

К тому же, украинская артистка рассказала о премьере своей новой композиции, которая, по ее словам, является "зеркалом души или исповедью". Тина объяснила, когда у нее выйдет новая песня, и поделилась, судя по всему, строчками из этой композиции.

"Моя новая песня — зеркало души или исповедь. Я не умею быть слабой на людях, а в песнях да, я беззащитна. Пусть меня судят все, кто не любят. Я все равно рядом, я везде… Премьера 25.01. А пока отрывок сердца звучит здесь", — написала в описании под своими фотографиями Тина Кароль.

Публикация со страницы Тины Кароль
Тина Кароль в новой фотосессии. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на фотографии Тины Кароль

Взглянув на новые фотографии украинской артистки, ее многочисленные фолловеры не смогли промолчать. Люди начали высказывать свое мнение касательно того, что они думают о внешнем виде Тины Кароль на этих фотографиях.

  • Непревзойденная красота. Песня и красотка наша!!! Дай Бог этой красавице хорошего мужа!!! Чтобы любил до безумия, уважал и ценил ее, потому что она — королева его мечтаний
  • Как ты отвратительна со своим стремлением раздеться во время войны. А до войны ты мне симпатизировала
  • Очень красивая. Черно-белые снимки — это отдельный вид откровенности, где можно увидеть что-то гораздо важнее внешнего
  • Что-то много Тани Либерман в последнее время. Из кожи вон лезет, а души нет, только манерность
Комментарии со страницы Тины Кароль
Комментарии со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Тины Кароль
Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Тины Кароль
Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Откровенные фотографии Тины Кароль

Недавно украинская певица показала себя в достаточно откровенной фотосессии, в которой продемонстрировала свое стройное тело. Тина похвасталась своим обнаженным животом и показала нижнее белье, которое вылезло из-под штанов.

Тина Кароль
Певица Тина Кароль на фотосессии. Фото: Instagram Тины Кароль
Тина Кароль
Украинская артистка Тина Кароль с обнаженным животом. Фото: Instagram Тины Кароль

Напомним, мы писали, что украинская певица Тина Кароль показала, как она отдыхает с сыном в Карпатах.

Раньше мы рассказывали о том, что народная артистка Украины Тина Кароль похвасталась стройными ногами.

Также мы сообщали о том, что известная исполнительница Тина Кароль показала свой трудный путь к успеху.

Тина Кароль
шоу-бизнес
украинские звезды
фотосессия

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