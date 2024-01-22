Тина Кароль похвасталась стройной фигурой в слишком тесном платье

Тина Кароль в обтягивающем откровенном платье показала свое стройное тело
Известная певица и народная артистка Украины Тина Кароль показала себя в новой фотосессии. Одна из самых популярных звезд шоу-бизнеса продемонстрировала свое стройное тело в откровенном платье и рассказала о премьере новой песни.
Соответствующие фотографии Тина Кароль обнародовала на своей официальной странице в Instagram.
Презентация новой песни Тины Кароль
Тина Кароль поделилась своими снимками с новой фотосессии, сделанной в черно-белом цвете. На фотографиях популярная певица показала себя в обтягивающем откровенном платье черного цвета, которое подчеркивало ее стройную фигуру.
К тому же, украинская артистка рассказала о премьере своей новой композиции, которая, по ее словам, является "зеркалом души или исповедью". Тина объяснила, когда у нее выйдет новая песня, и поделилась, судя по всему, строчками из этой композиции.
"Моя новая песня — зеркало души или исповедь. Я не умею быть слабой на людях, а в песнях да, я беззащитна. Пусть меня судят все, кто не любят. Я все равно рядом, я везде… Премьера 25.01. А пока отрывок сердца звучит здесь", — написала в описании под своими фотографиями Тина Кароль.
Реакция сети на фотографии Тины Кароль
Взглянув на новые фотографии украинской артистки, ее многочисленные фолловеры не смогли промолчать. Люди начали высказывать свое мнение касательно того, что они думают о внешнем виде Тины Кароль на этих фотографиях.
- Непревзойденная красота. Песня и красотка наша!!! Дай Бог этой красавице хорошего мужа!!! Чтобы любил до безумия, уважал и ценил ее, потому что она — королева его мечтаний
- Как ты отвратительна со своим стремлением раздеться во время войны. А до войны ты мне симпатизировала
- Очень красивая. Черно-белые снимки — это отдельный вид откровенности, где можно увидеть что-то гораздо важнее внешнего
- Что-то много Тани Либерман в последнее время. Из кожи вон лезет, а души нет, только манерность
Откровенные фотографии Тины Кароль
Недавно украинская певица показала себя в достаточно откровенной фотосессии, в которой продемонстрировала свое стройное тело. Тина похвасталась своим обнаженным животом и показала нижнее белье, которое вылезло из-под штанов.
Напомним, мы писали, что украинская певица Тина Кароль показала, как она отдыхает с сыном в Карпатах.
Раньше мы рассказывали о том, что народная артистка Украины Тина Кароль похвасталась стройными ногами.
Также мы сообщали о том, что известная исполнительница Тина Кароль показала свой трудный путь к успеху.
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