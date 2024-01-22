Тіна Кароль похизувалася стрункою фігурою у занадто тісній сукні

Українська співачка Тіна Кароль у кліпі на свою пісню "Иди на жизнь". Фото: скриншот з YouTube

Відома співачка і народна артистка України Тіна Кароль показала себе у новій фотосесії. Одна з найпопулярніших зірок шоу-бізнесу продемонструвала своє струнке тіло у відвертій сукні та розповіла про прем’єру нової пісні.

Відповідні фотографії Тіна Кароль оприлюднила на своїй офіційній сторінці в Instagram.

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Презентація нової пісні Тіни Кароль

Тіна Кароль поділилася своїми знімками з нової фотосесії, які були зроблені у чорно-білому кольорі. На світлинах популярна співачка показала себе у обтислій відвертій сукні чорного кольору, яка підкреслювала її струнку фігуру.

Тіна Кароль на фотосесії. Фото: Instagram Тіни Кароль

Тіна Кароль у повний зріст. Фото: Instagram Тіни Кароль

Тіна Кароль на відвертій фотосесії. Фото: Instagram Тіни Кароль

До того ж, українська артистка розповіла про прем’єру своєї нової композиції, яка, за її словами, є "дзеркалом душі чи сповіддю". Тіна пояснила, коли в неї вийде нова пісня, і поділилася, судячи з усього, рядками з цієї композиції.

"Моя нова пісня — дзеркало душі чи сповідь. Я не вмію бути слабкою на людях, а в піснях так, я беззахисна. Хай мене судять всі, хто не люблять. Я все одно поруч, я скрізь… Прем’єра 25.01. А поки уривок серця звучить тут", — написала в описі під своїми фотографіями Тіна Кароль.

Тіна Кароль у новій фотосесії. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на світлини Тіни Кароль

Поглянувши на нові фотографії української артистки, її численні фоловери не змогли промовчати. Люди почали висловлювати свою думку щодо того, що вони думають про зовнішній вигляд Тіни Кароль на цих світлинах.

Неперевершена краса. Пiсня та красуня наша!!! Дай Боже цiй красунi доброго чоловiка!!! Щоб кохав до нестями, поважав та цiнив її, бо вона — королева його мрій

Яка ти огидна зі своїм прагненням роздягнутися під час війни. А до війни ти мені симпатизувала

Дуже гарна. Чорно-білі знімки — це окремий вид відвертості, де можна побачити щось набагато важливіше за завнішнє

Щось багато Тані Ліберман останнім часом. Зі шкіри лізе, а душі немає, тільки манірність

Коментарі зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Відверті фотографії Тіни Кароль

Не так давно українська співачка показала себе у досить відвертій фотосесії, в якій продемонструвала своє струнке тіло. Тіна похизувалася своїм оголеним животом і показала спідню білизну, яка вилізла з-під штанів.

Співачка Тіна Кароль на фотосесії. Фото: Instagram Тіни Кароль

Українська артистка Тіна Кароль з оголеним животом. Фото: Instagram Тіни Кароль

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Тіна Кароль показала, як вона відпочиває із сином у Карпатах.

Раніше ми розповідали про те, що народна артистка України Тіна Кароль похизувалася стрункими ногами.

Також ми повідомляли про те, що відома виконавиця Тіна Кароль показала свій важкий шлях до успіху.