Тина Кароль расстегнула платье и показала украинцам голое тело

Певица Тина Кароль во время своего выступления на "Мисс Украина-2021". Фото: скриншот с YouTube

Певица, ведущая и народная артистка Украины Тина Кароль похвасталась стройным телом на камеру. Популярная исполнительница показала новые фотографии, где предстала перед объективом в черном длинном платье, в котором она выглядела несколько пикантно.

Соответствующие фотографии появились на странице Тины Кароль в соцсети Instagram.

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Тина Кароль в пикантном образе

На официальной странице украинской артистки появились снимки, на которых она показала себя в достаточно откровенном виде. На фотографиях Тина Кароль показала себя в длинном платье черного цвета, которое открывало большую часть ее тела, и туфлях на каблуках.

Украинская певица Тина Кароль на фотосессии. Фото: Instagram Тины Кароль

Тина Кароль в пикантном наряде. Фото: Instagram Тины Кароль

В описании под своими фотографиями украинская певица оставила строчки из своей новой песни.

"Острыми клыками ранили, сердце залечило и распустило черные розы, где не найти ни предательства, ни правды. Гордая, для кого-то самовлюбленная, для себя сохраненная и независимая. Строки начала истории написания песни, которую так полюбили", — написала в описании под своими фотографиями Тина Кароль.

Певица Тина Кароль на новой фотосессии. Фото: скриншот из Instagram

Реакция людей на фото Тины Кароль

Увидев новые фотографии на странице народной артистки Украины, подписчики решили не проходить мимо и оставили свои комментарии под ними. Также фолловеры Тины Кароль высказали свое мнение по поводу песни, строчки из которой она оставила под фото.

Невероятно красивые фото и необычайно проникновенная песня! Спасибо, Тина

Тина, ваше творчество — невероятно мощное, ваши песни касаются глубины души, благодарим Вас за то, что Вы делаете для нас такую красоту, такие до глубины души песни. Вы — невероятная

Весь Instagram в обнаженной Тине, уже не знает, что еще показать… Уже нечем удивлять. И нет в ней никакой женственности. Когда-то была интересная

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Новая песня Тины Кароль

Недавно украинская артистка представила новую композицию под названием "Троянди". За несколько дней клип на эту песню собрал более 340 тысяч просмотров и занял четвертое место в рейтинге музыкальных видео на вкладке "В тренде".

"Песней "Троянди" я хотела заполнить пустоту в сердцах миллионов людей для того, чтобы молчание наконец-то нашло саундтрек и голос. Важными стали лишь те, с кем можно помолчать, будто быть на одной громкости. Это песня о моменте, когда внутри что-то ломается на две части: на предательство и правду, на прошлое и будущее", — прокомментировала свою песню сама Тина Кароль.

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