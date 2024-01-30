Тіна Кароль розстебнула сукню і показала українцям голе тіло

Співачка Тіна Кароль під час свого виступу на "Міс Україна-2021". Фото: скриншот з YouTube

Співачка, ведуча і народна артистка України Тіна Кароль похизувалася струнким тілом на камеру. Популярна виконавиця показала нові фотографії, де постала перед об’єктивом у чорній довгій сукні, в якій вона мала дещо пікантний вигляд.

Відповідні фотографії з’явилися на сторінці Тіни Кароль в соцмережі Instagram.

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На офіційній сторінці української артистки з’явилися знімки, на яких вона показала себе у досить відвертому вигляді. На фотографіях Тіна Кароль показала себе у довгій сукні чорного кольору, яка відкривала більшу частину її тіла, і туфлях на підборах.

Українська співачка Тіна Кароль на фотосесії. Фото: Instagram Тіни Кароль

Тіна Кароль у пікантному вбранні. Фото: Instagram Тіни Кароль

В описі під своїми фотографіями українська співачка залишила рядки зі своєї нової пісні.

"Гострими іклами ранили, серце загоїло і розпустило чорні троянди, де не знайти ані зради, ані правди. Горда, для когось самозакохана, для себе збережена і незалежна є. Рядки початку історії написання пісні, яку так полюбили", — написала в описі під своїми фотографіями Тіна Кароль.

Співачка Тіна Кароль на новій фотосесії. Фото: скриншот з Instagram

Реакція людей на фото Тіни Кароль

Побачивши нові фотографії на сторінці народної артистки України, її підписники вирішили не проходити повз і залишили свої коментарі під ними. Також фоловери Тіни Кароль висловили свою думку стосовно пісні, рядки з якої вона залишила під фото.

Неймовірно гарні фото і надзвичайно прониклива пісня! Дякую, Тіно

Тіно, ваша творчість — неймовірна потужна, ваші пісні торкаються глибини душі, дякуємо Вам за те, що Ви робите для нас таку красу, такі до глибини душі пісні. Ви — неймовірна

Весь Instagram в оголеній Тіні, вже не знає, що ще показати...Уже нічим дивувати. І немає в ній ніякої жіночності. Колись була цікава

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Нова пісня Тіни Кароль

Нещодавно українська артистка презентувала нову композицію під назвою "Троянди". За декілька днів кліп на цю пісню зібрав понад 340 тисяч переглядів і посів четверте місце у рейтингу музичних відео на вкладці "У тренді".

"Піснею "Троянди" я хотіла заповнити порожнечу в серцях мільйонів людей для того, щоб мовчання нарешті знайшло саундтрек і голос. Важливими стали лише ті, з ким можна помовчати, ніби бути "на одній гучності. Це пісня про момент, коли всередині щось ламається на дві частини: на зраду і правду, на минуле та майбутнє", — прокоментувала свою пісню сама Тіна Кароль.

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