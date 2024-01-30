Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Тіна Кароль виставила на камеру своє напівоголене тіло arrow

Тіна Кароль виставила на камеру своє напівоголене тіло

30 січня 2024 11:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Тіна Кароль розстебнула сукню і показала українцям голе тіло
Співачка Тіна Кароль під час свого виступу на "Міс Україна-2021". Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Співачка, ведуча і народна артистка України Тіна Кароль похизувалася струнким тілом на камеру. Популярна виконавиця показала нові фотографії, де постала перед об’єктивом у чорній довгій сукні, в якій вона мала дещо пікантний вигляд.

Відповідні фотографії з’явилися на сторінці Тіни Кароль в соцмережі Instagram.

Читайте також:

Тіна Кароль у пікантному образі

На офіційній сторінці української артистки з’явилися знімки, на яких вона показала себе у досить відвертому вигляді. На фотографіях Тіна Кароль показала себе у довгій сукні чорного кольору, яка відкривала більшу частину її тіла, і туфлях на підборах.

Тина Кароль
Українська співачка Тіна Кароль на фотосесії. Фото: Instagram Тіни Кароль
Тина Кароль
Тіна Кароль у пікантному вбранні. Фото: Instagram Тіни Кароль

В описі під своїми фотографіями українська співачка залишила рядки зі своєї нової пісні. 

"Гострими іклами ранили, серце загоїло і розпустило чорні троянди, де не знайти ані зради, ані правди. Горда, для когось самозакохана, для себе збережена і незалежна є. Рядки початку історії написання пісні, яку так полюбили", — написала в описі під своїми фотографіями Тіна Кароль.

Публікація зі сторінки Тіни Кароль
Співачка Тіна Кароль на новій фотосесії. Фото: скриншот з Instagram

Реакція людей на фото Тіни Кароль

Побачивши нові фотографії на сторінці народної артистки України, її підписники вирішили не проходити повз і залишили свої коментарі під ними. Також фоловери Тіни Кароль висловили свою думку стосовно пісні, рядки з якої вона залишила під фото.

  • Неймовірно гарні фото і надзвичайно прониклива пісня! Дякую, Тіно
  • Тіно, ваша творчість — неймовірна потужна, ваші пісні торкаються глибини душі, дякуємо Вам за те, що Ви робите для нас таку красу, такі до глибини душі пісні. Ви — неймовірна
  • Весь Instagram в оголеній Тіні, вже не знає, що ще показати...Уже нічим дивувати. І немає в ній ніякої жіночності. Колись була цікава
Коментар зі сторінки Тіни Кароль
Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Тіни Кароль
Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Тіни Кароль
Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Нова пісня Тіни Кароль

Нещодавно українська артистка презентувала нову композицію під назвою "Троянди". За декілька днів кліп на цю пісню зібрав понад 340 тисяч переглядів і посів четверте місце у рейтингу музичних відео на вкладці "У тренді". 

"Піснею "Троянди" я хотіла заповнити порожнечу в серцях мільйонів людей для того, щоб мовчання нарешті знайшло саундтрек і голос. Важливими стали лише ті, з ким можна помовчати, ніби бути "на одній гучності. Це пісня про момент, коли всередині щось ламається на дві частини: на зраду і правду, на минуле та майбутнє", — прокоментувала свою пісню сама Тіна Кароль.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Тіна Кароль показала, як відпочиває із сином у Карпатах. 

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Тіна Кароль зізналася, скільки коштує її повсякденне вбрання. 

Також ми повідомляли про те, що народна артистка України Тіна Кароль показала пікантні кадри під дощем.

Instagram
Тіна Кароль
шоу-бізнес
українські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі