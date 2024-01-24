Оптическая головоломка: найдите ботинок в беспорядке мальчишеской комнаты

Типичная мальчишеская комната на рисунке — найдите ботинок в эпицентре кавардака
Сложно искать вещи на свалке. Но, если вы имеете идеальную наблюдательность вы найдете пропавший ботинок мальчика всего за 7 секунд.
Головоломку предложила The Sun.
Оптическая головоломка "Исчезнувший ботинок"
Лишь некоторые люди с отличной наблюдательностью могут решить эту головоломку за семь секунд.
Головоломка, которой поделился Jagran Josh, показывает беспорядок в спальне. Мы видим мальчика, сидящего на кровати в отчаянии без ботинка.
Нужно найти спрятанный в комнате ботинок — и это нелегкая задача, учитывая кавардак, усложняющий ее решение.
Но эта головоломка обязательно проверит вашу внимательность. Есть всего семь секунд, чтобы решить ее!
Возьмите секундомер и проверьте, имеете ли вы острый глаз.
Знаете ли вы, что решение таких задач может улучшить интеллект? Исследования показали, что люди, регулярно испытывающие себя оптическими иллюзиями и головоломками, заметно улучшают концентрацию и внимание.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии — здесь и здесь.
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