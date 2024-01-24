Оптическая головоломка: найдите ботинок в беспорядке мальчишеской комнаты

Где же ботинок? Рисунок: Jagran Josh

Сложно искать вещи на свалке. Но, если вы имеете идеальную наблюдательность вы найдете пропавший ботинок мальчика всего за 7 секунд.

Головоломку предложила The Sun.

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Лишь некоторые люди с отличной наблюдательностью могут решить эту головоломку за семь секунд.

Головоломка, которой поделился Jagran Josh, показывает беспорядок в спальне. Мы видим мальчика, сидящего на кровати в отчаянии без ботинка.

Нужно найти спрятанный в комнате ботинок — и это нелегкая задача, учитывая кавардак, усложняющий ее решение.

Но эта головоломка обязательно проверит вашу внимательность. Есть всего семь секунд, чтобы решить ее!

Возьмите секундомер и проверьте, имеете ли вы острый глаз.

Знаете ли вы, что решение таких задач может улучшить интеллект? Исследования показали, что люди, регулярно испытывающие себя оптическими иллюзиями и головоломками, заметно улучшают концентрацию и внимание.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии — здесь и здесь.