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Типичная мальчишеская комната на рисунке — найдите ботинок в эпицентре кавардака

24 января 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: найдите ботинок в беспорядке мальчишеской комнаты
Где же ботинок? Рисунок: Jagran Josh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сложно искать вещи на свалке. Но, если вы имеете идеальную наблюдательность вы найдете пропавший ботинок мальчика всего за 7 секунд.

Головоломку предложила The Sun.

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Лишь некоторые люди с отличной наблюдательностью могут решить эту головоломку за семь секунд.

Головоломка, которой поделился Jagran Josh, показывает беспорядок в спальне. Мы видим мальчика, сидящего на кровати в отчаянии без ботинка.

Нужно найти спрятанный в комнате ботинок — и это нелегкая задача, учитывая кавардак, усложняющий ее решение.

Но эта головоломка обязательно проверит вашу внимательность. Есть всего семь секунд, чтобы решить ее!

Возьмите секундомер и проверьте, имеете ли вы острый глаз.

Знаете ли вы, что решение таких задач может улучшить интеллект? Исследования показали, что люди, регулярно испытывающие себя оптическими иллюзиями и головоломками, заметно улучшают концентрацию и внимание.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
интеллект
тест

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