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Типова хлопчача кімната на малюнку — знайдіть черевик в епіцентрі розгардіяшу

24 січня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: знайдіть черевик у безладі хлопчачої кімнати
Де ж той черевик? Малюнок: Jagran Josh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Складно шукати речі на звалищі. Але, якщо ви маєте ідеальну спостережливість ви знайдете зниклий черевик хлопчика лише за 7 секунд.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Оптична головоломка "Зниклий черевик"

Лише деякі люди з відмінною спостережливістю можуть розв'язати цю головоломку за сім секунд.

Головоломка, якою поділився Jagran Josh, показує безлад в спальні. Ми бачимо хлопчика, який сидить на ліжку у розпачі без черевика.

Потрібно знайти захований у кімнаті черевик — і це нелегке завдання, з огляду на розгардіяш, який ускладнює її розв'язання.

Але ця головоломка неодмінно перевірить вашу уважність. Є лише сім секунд, щоб розв'язати її!

Тож візьміть секундомір, та перевірте, чи маєте ви гостре око.

А чи знаєте ви, що розв'язання таких завдань може покращити інтелект? Дослідження показали, що люди, які регулярно випробовують себе оптичними ілюзіями та головоломками, помітно покращують концентрацію та увагу.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії — тут і тут.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест

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