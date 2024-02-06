Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow ТОП-5 самых лучших идей подарка для парня на День влюбленных arrow

ТОП-5 самых лучших идей подарка для парня на День влюбленных

6 февраля 2024 20:07
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Что подарить любимому на День святого Валентина — самые лучшие идеи, которые точно впечатлят
Девушка, которая дарит любимому парню подарок. Фото: News18
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Приближается День святого Валентина, который является самым романтичным праздником года, поэтому пора подумать о подарке своей второй половинке. Следует заранее придумать, что можно подарить любимому человеку на 14 февраля, чтобы поразить его и показать, как он вам дорог.

Новини.LIVE рассказывает о самых лучших подарках любимым на День святого Валентина.

Читайте также:

Что можно подарить парню 14 февраля

Романтическая атмосфера

Этот день не обходится без праздничной атмосферы, поэтому любимому можно создать уют и семейное тепло. Если вы празднуете этот день дома, можете украсить его разными свечами, гирляндами или фонариками.

К тому же можно приготовить вкусный ужин, чтобы точно поразить своего любимого.

Романтический вечер на День святого Валентина
Романтический ужин на День святого Валентина. Фото: Pinterest

Ювелирные украшения и аксессуары

В этом случае не советуем дарить парню или мужчине украшение в виде сердца, а лучше выбрать то, что будет носить ваш любимый. К примеру, это может быть:

  • Стильный кожаный ремень
  • Часы
  • Браслет
  • Подвеска или кулон
  • Кольцо
Женщина, которая дарит любимому часы
Женщина, которая дарит любимому часы. Фото: Prozoro

Съедобный подарок

Конечно, вы можете лично приготовить своему любимому то, что он любит. Но если вы не хотите что-то готовить, можете приобрести подарок в магазине. Так, например, можно подарить:

  • Чай или кофе
  • Шоколадки
  • Печенье с прогнозами внутри
  • Леденцы разных цветов
  • Съедобный букет
  • Имбирные пряники в виде сердца
  • Шоколад в форме хобби парня, например, в виде автомобиля, инструментов и т.д.
Оригинальный съедобный букет для парня
Оригинальный съедобный букет для парня. Фото: Pinterest

Подарочные сертификаты или мастер-классы

Незабываемые эмоции — это еще один очень точный подарок, ведь не стоит в этом случае забывать о впечатлениях. Итак, любимому можно подарить:

  • Абонемент на курс массажа
  • Уроки езды на транспорте, который нравится парню
  • Запись песни, если ваш парень увлекается музыкой
  • Танцевальные уроки
Женщина, держащая в конверте сертификат.
Женщина, держащая в конверте сертификат. Фото: LoveToKnow

Конструкторы разных видов

Много мужчин любят собирать разные конструкторы. Поэтому можете подарить любимому конструктор Лего, 3D-конструктор с объемными фигурками или же механический конструктор, в котором можно создать работа.

Человек, который сделал автомобиль из конструктора
Мужчина, который сделал автомобиль из конструктора. Фото: AutoForum

Напомним, мы писали о том, как в мире появился День святого Валентина.

Раньше мы рассказывали о том, что можно подарить любимой девушке на День святого Валентина.

Также мы сообщали о том, какой маникюр можно сделать на День святого Валентина.

подарки
День влюбленных
День Святого Валентина
14 февраля

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме