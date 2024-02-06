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ТОП 5 найкращих ідей подарунку для хлопця на День закоханих

6 лютого 2024 20:07
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Що подарувати коханому на День святого Валентина — найкращі ідеї, які точно вразять
Дівчина, яка дарує коханому хлопцю подарунок. Фото: News18
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Наближається День святого Валентина, який є найромантичнішим святом року, тому саме час подумати про подарунок своїй другій половинці. Варто заздалегідь придумати, що можна подарувати коханій людині на 14 лютого, щоб вразити її і показати, як вона вам дорога.

Новини.LIVE розповідає про найкращі подарунки коханим на День святого Валентина.

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Що можна подарувати хлопцю 14 лютого

Романтична атмосфера 

Цей день точно не обходиться без святкової атмосфери, тому коханому можна створити затишок і сімейне тепло. Якщо ви святкуєте цей день вдома, можете прикрасити його різними свічками, гірляндами або ж ліхтариками.

До того ж можна приготувати смачну вечерю, щоб точно вразити свого коханого. 

Романтический ужин на День святого Валентина
Романтична вечеря на День святого Валентина. Фото: Pinterest

Ювелірні прикраси й аксесуари

У цьому випадку не радимо дарувати хлопцю або чоловіку прикрасу у вигляді серця, а краще обрати те, що точно носитиме ваш коханий. Наприклад, це може бути:

  • Стильний шкіряний пасок
  • Годинник
  • Браслет
  • Підвіска або кулон
  • Перстень
Женщина, которая дарит любимому часы
Жінка, яка дарує коханому годинник. Фото: Prozoro

Їстівний подарунок

Звичайно, ви можете власноруч приготувати своєму коханому те, що він любить. Але, якщо ви не хочете щось готувати, можете придбати подарунок у магазині. Так, наприклад, можна подарувати:

  • Чай або каву
  • Шоколадки
  • Печиво з прогнозами всередині
  • Льодяники різних кольорів
  • Їстівний букет
  • Імбирні пряники у вигляді серця
  • Шоколад у формі хобі хлопця, наприклад, у вигляді автомобіля, інструментів тощо
Оригинальный съедобный букет для парня
Оригінальний їстивний букет для хлопця. Фото: Pinterest

Подарункові сертифікати або майстер-класи

Незабутні емоції — це ще один дуже влучний подарунок, адже не варто у цьому випадку забувати про враження. Тож, коханому можна подарувати:

  • Абонемент на курс масажу
  • Уроки їзди на транспорті, який подобається хлопцю
  • Запис пісні, якщо ваш хлопець захоплюється музикою
  • Танцювальні уроки
Женщина, держащая в конверте сертификат
Жінка, яка тримає у конверті сертифікат. Фото: LoveToKnow

Конструктори різних видів

Багато чоловіків люблять збирати різні конструктори. Тому можете подарувати коханому конструктор Лего, 3D-конструктор з об’ємними фігурками або ж механічний конструктор, в якому можна створити робота.

Мужчина, который сделал автомобиль из конструктора
Чоловік, який зробив автомобіль з конструктора. Фото: AutoForum

Нагадаємо, ми писали про те, як у світі з’явився День святого Валентина. 

Раніше ми розповідали про те, що можна подарувати коханій дівчині на День святого Валентина. 

Також ми повідомляли про те, який манікюр можна зробити на День святого Валентина. 

подарунки
День закоханих
День Святого Валентина
14 лютого

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