Що подарувати коханому на День святого Валентина — найкращі ідеї, які точно вразять

Дівчина, яка дарує коханому хлопцю подарунок. Фото: News18

Наближається День святого Валентина, який є найромантичнішим святом року, тому саме час подумати про подарунок своїй другій половинці. Варто заздалегідь придумати, що можна подарувати коханій людині на 14 лютого, щоб вразити її і показати, як вона вам дорога.

Новини.LIVE розповідає про найкращі подарунки коханим на День святого Валентина.

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Романтична атмосфера

Цей день точно не обходиться без святкової атмосфери, тому коханому можна створити затишок і сімейне тепло. Якщо ви святкуєте цей день вдома, можете прикрасити його різними свічками, гірляндами або ж ліхтариками.

До того ж можна приготувати смачну вечерю, щоб точно вразити свого коханого.

Романтична вечеря на День святого Валентина. Фото: Pinterest

Ювелірні прикраси й аксесуари

У цьому випадку не радимо дарувати хлопцю або чоловіку прикрасу у вигляді серця, а краще обрати те, що точно носитиме ваш коханий. Наприклад, це може бути:

Стильний шкіряний пасок

Годинник

Браслет

Підвіска або кулон

Перстень

Жінка, яка дарує коханому годинник. Фото: Prozoro

Їстівний подарунок

Звичайно, ви можете власноруч приготувати своєму коханому те, що він любить. Але, якщо ви не хочете щось готувати, можете придбати подарунок у магазині. Так, наприклад, можна подарувати:

Чай або каву

Шоколадки

Печиво з прогнозами всередині

Льодяники різних кольорів

Їстівний букет

Імбирні пряники у вигляді серця

Шоколад у формі хобі хлопця, наприклад, у вигляді автомобіля, інструментів тощо

Оригінальний їстивний букет для хлопця. Фото: Pinterest

Подарункові сертифікати або майстер-класи

Незабутні емоції — це ще один дуже влучний подарунок, адже не варто у цьому випадку забувати про враження. Тож, коханому можна подарувати:

Абонемент на курс масажу

Уроки їзди на транспорті, який подобається хлопцю

Запис пісні, якщо ваш хлопець захоплюється музикою

Танцювальні уроки

Жінка, яка тримає у конверті сертифікат. Фото: LoveToKnow

Конструктори різних видів

Багато чоловіків люблять збирати різні конструктори. Тому можете подарувати коханому конструктор Лего, 3D-конструктор з об’ємними фігурками або ж механічний конструктор, в якому можна створити робота.

Чоловік, який зробив автомобіль з конструктора. Фото: AutoForum

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