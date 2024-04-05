7 апреля Всемирный День здоровья

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Всемирный День здоровья ежегодно отмечается 7 апреля, в этот день обычно обсуждаются важные темы здоровья. Крупнейшие производители лекарств, фармацевтическая компания и страховая медицинская компания рассказали, с какими проблемами они столкнулись во время полномасштабного вторжения и какие программы поддержки существуют для населения. Также они сообщили об общем состоянии здоровья украинцев и какие лекарственные средства покупались чаще всего.

Новини.LIVE опубликовали статистику Минздрава о состоянии здоровья населения Украины, собрали комментарии сети аптек "АНЦ", группы компаний "Аптека Доброго Дня", фармацевтической компании "Дарница" и страховой компании UNIQA.

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Динамика продолжительности жизни украинцев

Министерство здравоохранения предоставило статистику по состоянию здоровья украинцев в 2023 году. Продолжительность жизни является одним из информативных критериев оценки состояния здоровья населения, его благополучия, а также суммированной оценкой условий жизнедеятельности людей и мерилом эффективности национальной службы здравоохранения.

То есть этот показатель не только количественно измеряет длину (среднее число лет) будущей жизни для обычного человека, а может служить индикатором качества жизни населения. (в городах – на 3,9, в селе – на 3,2).

Перспективы увеличения продолжительности жизни

Во время эпидемиологического перехода в Украине происходят определенные сдвиги в структуре причин смерти населения, а именно уменьшение роли инфекционных патологий и усиление доли неинфекционных заболеваний, на которые приходится наибольшее бремя потерянных лет жизни.

В результате того, что люди стали доживать до более позднего возраста, изменилась не только структура заболеваемости и смертности населения, но и требования к медицине и здравоохранению.

Сейчас доля преждевременных смертей в Украине происходит из-за основных неинфекционных заболеваний, а именно:

сердечно-сосудистые болезни;

новообразование;

диабет.

Основными факторами риска возникновения и развития этих заболеваний злоупотребление алкоголем, курение, нездоровое питание и ожирение, недостаточная физическая активность.

Приоритетными направлениями увеличения продолжительности жизни в Украине:

борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями и новообразованиями с целью сокращение уровня смертности и повышение среднего возраста от них;

дальнейшая активизация антиалкогольной и антитабачной политики;

противодействие ВИЧ/СПИДу, туберкулезу и COVID-19;

уменьшение уровня травматизма.

Следует отметить, что реализация этих направлений будет неэффективна при отсутствии повышения экономического благосостояния населения и торможения уже начатого реформирования медицины и здравоохранения.

Дальнейшие перспективы и резервы увеличения продолжительности жизни в Украине связаны с понижением:

высокой преждевременной смертности мужчин в трудоспособном возрасте, особенно в возрасте 30–44

годы, то есть смертности мужчин, состоящих на пике трудовой активности;

смертности женщин как среднего, так и предпенсионного возраста;

младенческой смертности.

Аптеки и страховые компании

Несколько сетей аптек и страховые компании также рассказали о том, с каким трудом им пришлось столкнуться в работе с приходом войны. Несмотря на то, что сотни аптек были разрушены из-за обстрелов, компании продолжили работать и создают проекты, направленные на то, чтобы сделать получение лекарств и медицинского страхования более доступными для населения.

Состояние здоровья украинцев по данным сети аптек "АНЦ"

В сети аптек "АНЦ" отмечают, что в соответствии с общими тенденциями в сфере здравоохранения День здоровья может быть определен различными аспектами, такими как физическое здоровье, психическое благополучие, доступ к медицинским услугам.

Заместитель коммерческого директора сети аптек "АНЦ" Алексей Кузьменко. Фото: "АНЦ"

В каких лекарствах нуждается сейчас среднестатистический украинец по наблюдениям "АНЦ"

Среднестатистический украинец сейчас пользуется повышенным спросом на некоторые группы лекарственных препаратов по сравнению с прошлыми годами.

Условный ТОП 10 групп наиболее продаваемых товаров:

для лечения артериальной гипертензии;

анальгетики;

лекарства от кашля и простуды;

антибиотики и БАДы;

инсулины и другие препараты для лечения диабета;

средства для лечения носовой полости и горла;

противотромбические средства;

гомеопатические и фитопрепараты;

средства для лечения кардиологических заболеваний и проблем нервной системы.

Рост спроса на антидепрессанты во время войны по статистике "АНЦ"

"В начале полномасштабного вторжения мы действительно наблюдали значительный прирост в спросе на антидепрессанты. Это было вызвано с стрессом, тревогой и эмоциональными трудностями, с которыми люди столкнулись из-за военной ситуации. По результатам 2023 года, мы отмечаем, что рост этой категории товаров превысил средние показатели на 20% по сравнению с другими категориями, что свидетельствует о том, что эмоциональный стресс и психологическое давление, связанное с военным конфликтом, остается серьезной проблемой для многих людей", — сообщили в сети аптек "АНЦ".

Доктор Комаровский о нервном истощении

Врач Евгений Комаровский рассказал, что у многих украинцев наблюдается нервное истощение и подтвердил, что такие случаи возникают все чаще.

"Симптомы нервного истощения могут быть разделены на три группы, эмоциональные симптомы, телесные и симптомы связанные с поведением. Раздражительность, сомнения, пессимизм и тревога. артериальным давлением. Проблемы с концентрацией внимания и забывчивость. Все эти симптомы свидетельствуют о нервном истощении", — сказал он.

Причины нервного истощения:

хронический стресс;

ощущение неопределенности;

переработка;

семейные проблемы;

наличие проблем сразу в нескольких областях;

события, провоцирующие отрицательные эмоциональные реакции;

игнорирование собственных нужд.

Какие убытки понесла компания "АНЦ" в результате войны

Как и у многих ритейл-бизнесов было потеряно определенное количество помещений. Некоторые аптеки были разрушены до основания, другие могут быть восстановлены. Некоторые все еще находятся на оккупированных территориях.

"Но это не остановило наше развитие и работу. При первой возможности мы восстанавливаем помещения аптек, ищем новые и максимально быстро их оборудоваем и открываем. Приблизительно 123 аптеки были разрушены полностью, но нам удалось восстановить работу 41 аптеки. Также мы понимаем важность развивать сеть и поддерживать клиентов и открыли 270 новых аптек по всей Украине. Активно развиваем сеть на западе страны. Даже блекаут не может помешать нам, наши аптеки продолжают работать", — прокомментировали в сети аптек "АНЦ".

Программы поддержки населения от "АНЦ"

Одним из важных аспектов является доступность лекарств. Сеть аптек "АНЦ" поддерживает программу "Доступное лекарство", которая включает доступ к инсулинам с тройной выгодой, позволяющей клиентам получать дополнительные предложения и выгоды от покупок.

Согласно условиям программы "Доступное лекарство", клиенты сети "АНЦ" могут получить 3% бонусов от суммы полной стоимости товаров, предъявив рецепт и пользуясь программой во всех аптеках "АНЦ", "Копейка" и "ШАР@". Эти бонусы можно накапливать и использовать в будущих покупках в соответствии с условиями лояльности "ЛАЙК" на другие товары в сети.

Кроме программы "Доступные лекарства" в Аптеках "АНЦ", "Копейка" и "ШАР@" можно получить лекарства по социальным проектам "МЕДИКАРД" и "РАЗОМ".

Также, 1 апреля 2024 года, во всех аптеках сети началась программа попечительства для пенсионеров — "Години турботи". Пожилые люди заслуживают и требуют особого внимания, поэтому предложение действует ежедневно на постоянной основе, с 08:00 до 09:00. Скидка предоставляется лично пенсионеру в аптеках "АНЦ", "Копейка" и "ШАР@" по всей Украине и не действует на оформление интернет заказов.

Сеть аптек "АНЦ". Фото: Google

Состояние здоровья украинцев по данным фармацевтической компании "Дарница"

Несмотря на продолжающуюся полномасштабную войну, "Дарница" призывает украинцев заботиться о своем здоровье и советует не пренебрегать первыми симптомами болезней и вовремя обращаться к врачам.

Директор по корпоративным коммуникациям фармацевтической компании "Дарница" Василий Губарец. Фото: "Дарница".

"Сердечно-сосудистые заболевания — угроза №1 в мире, которая продолжает динамично развиваться и уносить десятки миллионов жизней ежегодно. Украина входит в красную зону среди показателей смертности, вызванной ССЗ. В результате болезней сердца ежегодно умирает 460 тыс. человек, а это 67% от общего числа смертей. После начала полномасштабного вторжения средний возраст таких болезней уменьшился на 10 лет и сейчас составляет 45-50 лет", — прокомментировал директор по корпоративным коммуникациям фармацевтической компании "Дарница" Василий Губарец.

В каких лекарствах нуждается сейчас среднестатистический украинец по наблюдениям фармацевтической компании "Дарница"

В 2023 году украинцы больше всего покупали противовоспалительные и противоревматические средства — на 9,4 млрд грн. Больше всего выросли продажи средств против болезней полости носа — почти на 38% по сравнению с 2022 годом.

В "Дарнице" в ближайшем будущем сосредоточятся преимущественно на выпуске сердечно-сосудистых, обезболивающих, противодиабетических, антибактериальных и противовирусных лекарств, а также психиатрических и неврологических препаратов.

Василий Губарец также добавил, что, несмотря на вызовы полномасштабной войны, в Украине отсутствует проблема с дефицитом препаратов. Национальные фармацевтические производители способны обеспечить украинцев всеми необходимыми лекарствами.

Какие убытки понесла фармацевтическая компания "Дарница"

Несмотря на вызовы полномасштабной войны, "Дарница" продолжает свою работу. Все вопросы решаются в рабочем порядке.

Продажи лекарства в 2023 году в Украине выросли на 25%. Большинство проданных лекарств украинского производства, если считать в упаковках.

Программы поддержки сотрудников в фармацевтической компании "Дарница"

"Для нас важно создать условия, позволяющие сотрудникам эффективно совмещать работу и семейные обязанности. Вызов состоит в том, чтобы найти баланс между гибкостью и требованиями бизнеса. Мы в Дарнице уверены, что инвестиции в благосостояние сотрудников являются инвестициями в производительность бизнеса, поэтому внедряем и программы психологической поддержки, и программы заботы о физическом здоровье сотрудников и их семей, и делаем корпоративные подарки для детей на праздники, снимая с родителей часть забот, также мы ввели целые курсы с учебными программами, которые пользуются спросом среди детей и семей сотрудников — это лекции по украинскому языку, литературе, истории", — прокомментировали в "Дарнице".

У компании есть также программа психологической поддержки. Она многоуровневая, с разными предложениями услуг — это и индивидуальные консультации, и возможность работать в группах эмоциональной поддержки, и предложения приобщиться к вебинарам.

В каких лекарствах нуждается сейчас среднестатистический украинец по наблюдениям группы компаний "Аптека Доброго Дня"

Лидерами по продажам сейчас являются гипотензивные препараты, снижающие артериальное давление и предназначенные для лечения артериальной гипертензии.

"Аптека Доброго Дня". Фото: add.ua

Условный ТОП 5 групп наиболее продаваемых товаров:

гипотензивные препараты;

спреи и капли назальные сосудосуживающие;

противовирусные;

кардио препараты;

препараты для мозгового кровообращения и улучшение памяти.

Рост спроса на антидепрессанты во время войны по статистике "Аптека Доброго Дня"

В 2022 году компания продала на 29% больше упаковок антидепрессантов по сравнению с 2021 годом, а в 2023 году на 22% больше, чем в 2022 году.

Спрос на препараты от сердечных заболеваний, по данным аналитического отдела сети Аптека Доброго Дня, не изменился.

Хронический стресс увеличивает риск возникновения других заболеваний

Врач Евгений Комаровский считает, что хронический стресс увеличивает риск возникновения других заболеваний. Поэтому очень важно следить за психическим состоянием.

"Это связано с тем, что наличие стресса повышает иммунную активность, чаще возникают инфекционные заболевания, повышается уровень сахара в крови, таким образом возникает вероятность возникновения сахарного диабета 1 и 2 типа. Хронический стресс принципиально изменяет состояние психики. Эти изменения психики имеют конкретные признаки", — объяснил он.

У психической усталости есть несколько симптомов:

невнимательность;

потеря концентрации;

нарушение памяти;

замедление мыслительных процессов;

отсутствие критического мышления;

снижение интереса к работе, обучению, близким людям;

нервозность и раздражительность;

нарушение сна;

негативизм и пессимизм;

сужение горизонта планировки.

Какие убытки понесла сеть "Аптека Доброго Дня" в результате войны

Коммерческий директор сети "Аптека Доброго Дня" Константин Холявчук также рассказал о потерях и убытках, причиненных компанией в результате войны.

"Группа компаний "Аптека Доброго Дня" насчитывает около 730 аптек по всей стране и около 16 000 SKU продукции. По состоянию на 24 февраля 2022 г. сеть группы компаний насчитывала около 690 аптек. За время войны более 30 точек было разрушено, 11 из них не подлежат восстановлению или находятся на оккупированных территориях", — сообщил Константин Холявчук.

Аптеки открывались и возобновляли работу, несмотря на военные риски в Харькове, Запорожье, Херсоне, Николаеве и других прифронтовых территориях. Всего за время войны было открыто около 100 аптек.

Программы поддержки населения от "Аптека Доброго Дня"

В рамках проекта "Тактическая медицина для защитников" от благотворительного фонда Сергея Притулы благодаря группе компаний "Аптека Доброго Дня" более тысячи военных прошли специальные уроки по тактической медицине. В рамках сотрудничества с общественной организацией "Землячки" были собраны средства на закупку военной летней формы для женщин, средств гигиены и косметики.

В прошлом году сеть "Аптека Доброго Дня" вместе с АО "Фармак" запустила совместный социальный проект "Лекарство утилизируй — планету спасай". В 30 аптеках сети установили специальные яркие ящики, куда можно выбросить просроченные медикаменты, затем безопасно утилизируют посредством высокотемпературного сжигания.

Также сеть реализует просветительский онлайн-проект "Академия Устойчивого Здоровья", цель которого — научить украинцев превентивной заботе о себе.

Ежемесячно на YouTube-канале"Аптека Доброго Дня" выходят выпуски с ведущими врачами и специалистами, среди которых уже были педиатр, психолог, реабилитолог, трихолог, женский врач, эндокринолог, офтальмолог.

А сейчас компания реализует масштабный благотворительный проект "Сильные сердца", чтобы помочь детям с дефектом межпредсердной перепонки. Дети с таким пороком медленно набирают вес и подвержены частым бронхолегочным заболеваниям в детстве. Впоследствии порок приводит к инвалидизации и даже смерти от осложнений на легкие.

Сеть "Аптека Доброго Дня" будет перечислять в помощь 2 грн с каждой проданной единицы ряда косметических брендов Международному благотворительному фонду "Детское сердце", который приобретет специальные сердечные импланты для маленьких пациентов Центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины.

Медицинское страхование от СК UNIQA

В страховой компании UNIQA рассказали, какие медицинские услуги подлежат возмещению по договору страхования.

Объем страхового покрытия по договору добровольного медицинского страхования зависит от условий договора.

Директор дирекции по андеррайтингу личного страхования Оксана Руденко. Фото: СК Уника

Возмещение стоимости базовых услуг — скорая помощь и экстренный стационар

"Есть пакеты, которые предполагают только возмещение стоимости базовых услуг, таких как скорая помощь и экстренный стационар. Существуют и такие, куда входит, кроме названных, плановый стационар или амбулаторная помощь, медикаменты, стоматология, профилактические услуги, лекции по здоровому образу жизни , витамины и т.д.", — отметила директор дирекции по андеррайтингу личного страхования Оксана Руденко.

Покрывает ли медицинское страхование больничные более 2 недель

"В договорах медицинского страхования покрытие "привязывается" не к длительности нетрудоспособности, а к предоставляемым медицинским услугам. Например, если договором предусмотрено лечение в стационаре и стандартное лечение данного заболевания ведется 30 дней, то мы будем покрывать эту стоимость 30 дней", — добавили в СК UNIQA.

Впрочем, отмечается, что есть другие виды страхования здоровья, где размер выплаты определяется продолжительностью больничного.

Как быстро происходит возмещение средств по программе медицинского страхования

Медицинское страхование — это, прежде всего, сервис. То есть страховая компания полностью берет на себя организацию лечения застрахованного и оплату этого лечения.

Клиенту не нужно думать о том, как найти врача или клинику или платить деньги, а все расчеты между страховым и медицинским учреждением проходят согласно договору между ними.

Раньше мы писали, почему 55% украинцев игнорируют контрацепцию со случайными партнерами.

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