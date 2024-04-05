7 квітня Всесвітній День здоров'я

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Всесвітній День здоров'я щорічно відзначається 7 квітня, цього дня зазвичай обговорюються важливі теми щодо здоров'я. Найбільші виробники ліків, фармацевтична компанія та страхова медична компанія розповіли, з якими проблемами вони зіткнулися під час повномасштабного вторгнення та які існують програми підтримки для населення. Також вони повідомили про загальний стан здоров'я українців та які лікарські засоби купувалися найчастіше.

Новини.LIVE опублікували статистику МОЗ про стан здоров'я населення України, зібрали коментарі мережі аптек "АНЦ", групи компаній "Аптека Доброго Дня", фармацевтичної компанії "Дарниця" та страхової компанії UNIQA.

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Динаміка тривалості життя українців

Міністерство охорони здоров'я надало статистику щодо стану здоров'я українців у 2023 році. Тривалість життя є одним із найінформативніших критеріїв оцінки стану здоров'я населення, його благополуччя, а також підсумованою оцінкою умов життєдіяльності людей та мірилом ефективності національної служби охорони здоров'я.

Тобто цей показник не лише кількісно вимірює довжину (середнє число років) майбутнього життя для звичайної людини, а може служити індикатором якості життя населення.Показник очікуваної тривалості життя при народженні для хлопчиків у 2021 році, порівняно з попереднім роком, зменшився на 3,8 року (у містах — на 3,9, у селі — на 3,2).

Перспективи збільшення тривалості життя

Під час епідеміологічного переходу в Україні відбуваються певні зрушення у структурі причин смерті населення, а саме зменшення ролі інфекційних патологій та посилення частки неінфекційних захворювань, на які припадає найбільший тягар втрачених років життя.

Внаслідок того, що люди стали доживати до пізнішого віку, змінилася не лише структура захворюваності та смертності населення, а й вимоги до медицини та охорони здоров'я.

Наразі частка передчасних смертей в Україні відбувається через основні неінфекційні захворювання, а саме:

серцево-судинні хвороби;

новоутворення;

діабет.

Основними чинниками ризику виникнення та розвитку цих захворювань є зловживання алкоголем, куріння, нездорове харчування та ожиріння, недостатня фізична активність.

Пріоритетними напрямками збільшення тривалості життя в Україні:

боротьба з серцево-судинними захворюваннями та новоутвореннями з метою скорочення рівня смертності та підвищення середнього віку від них;

подальша активізація антиалкогольної та антитютюнової політики;

протидія ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та COVID-19;

зменшення рівня травматизму.

Слід зазначити, що реалізація цих напрямів буде неефективною за відсутності підвищення економічного добробуту населення та гальмування вже розпочатого реформування медицини та охорони здоров'я.

Подальші перспективи та резерви збільшення тривалості життя в Україні пов'язані із зниженням:

високої передчасної смертності чоловіків у працездатному віці, особливо у віці 30–44

роки, тобто смертності чоловіків, які перебувають на піку трудової активності;

смертності жінок як середнього, і передпенсійного віку;

дитячої смертності.

Аптеки та страхові компанії

Декілька мереж аптек та страхові компанії також розповіли про те, з якими труднощами їм довелося зіткнутися у роботі з приходом війни. Незважаючи на те, що сотні аптек були зруйновані через обстріли, компанії продовжили працювати і створюють проекти, спрямовані на те, щоб зробити отримання ліків та медичного страхування доступнішими для населення.

Стан здоров'я українців за даними мережі аптек "АНЦ"

У мережі аптек "АНЦ" зазначають, що відповідно до загальних тенденцій у сфері охорони здоров'я День здоров'я може бути визначений різними аспектами, такими як фізичне здоров'я, психічний добробут, доступ до медичних послуг.

Заступник комерційного директора мережі аптек "АНЦ" Олексій Кузьменко. Фото: "АНЦ"

Яких ліків потребує зараз середньостатистичний українець за спостереженнями "АНЦ"

Середньостатистичний українець зараз має підвищений попит на деякі групи лікарських препаратів порівняно з минулими роками.

Умовний ТОП 10 груп товарів, що найбільше продаються:

для лікування артеріальної гіпертензії;

анальгетики;

ліки від кашлю та застуди;

антибіотики та БАДи;

інсуліни та інші препарати для лікування діабету;

засоби для лікування носової порожнини та горла;

протитромбічні засоби;

гомеопатичні та фітопрепарати;

засоби для лікування кардіологічних захворювань та проблем з нервовою системою.

Зростання попиту на антидепресанти під час війни за статистикою "АНЦ"

"На початку повномасштабного вторгнення ми дійсно спостерігали значний приріст у попиті на антидепресанти. Це було викликано стресом, тривогою та емоційними труднощами, з якими люди зіткнулися через військову ситуацію. За результатами 2023 року, ми відзначаємо, що зростання у цій категорії товарів перевищило середні показники на 20% порівняно з іншими категоріями, що свідчить про те, що емоційний стрес та психологічний тиск, пов'язаний із військовим конфліктом, залишається серйозною проблемою для багатьох людей", — повідомили в мережі аптек "АНЦ".

Доктор Комаровський про нервове виснаження

Лікар Євген Комаровський розповів, що у багатьох українців є нервове виснаження та підтвердив, що такі випадки виникають все частіше.

"Симптоми нервового виснаження можуть бути поділені на три групи, емоційні симптоми, тілесні та симптоми пов'язані з поведінкою. Дратівливість, сумніви, песимізм та тривога. Порушення сну, м'язові головні болі, розлади травлення, часте виникнення респіраторних інфекцій та проблеми з артеріальним тиском. Проблеми з концентрацією уваги та забудькуватість. Усі ці симптоми свідчать про нервове виснаження", — сказав він.

Причини нервового виснаження:

хронічний стрес;

відчуття невизначеності;

переробка;

сімейні проблеми;

наявність проблем відразу у кількох сферах;

події, що провокують негативні емоційні реакції;

ігнорування власних потреб.

Яких збитків зазнала компанія "АНЦ" внаслідок війни

Як у багатьох рітейл-бізнесів було втрачено певну кількість приміщень. Деякі аптеки були зруйновані вщент, інші можуть бути відновлені. Дехто все ще перебуває на окупованих територіях.

"Але це не зупинило наш розвиток і роботу. При перших випадках ми відновлюємо приміщення аптек, шукаємо нові і максимально швидко їх обладнаємо і відкриваємо. Приблизно 123 аптеки були зруйновані вщент, але нам вдалося відновити роботу 41 аптеки. Також ми розуміємо важливість розвивати мережу та підтримувати клієнтів та відкрили 270 нових аптек по всій Україні. Активно розвиваємо мережу на заході країни. Навіть блекаут не може завадити нам, наші аптеки продовжують працювати", — прокоментували в мережі аптек "АНЦ".

Програми підтримки населення від "АНЦ"

Одним із важливих аспектів є доступність ліків. Мережа аптек "АНЦ" підтримує програму "Доступні ліки", яка включає доступ до інсулінів з потрійною вигодою, що дозволяє клієнтам отримувати додаткові пропозиції та вигоди від покупок.

Згідно з умовами програми "Доступні ліки", клієнти мережі "АНЦ" можуть отримати 3% бонусів від суми повної вартості товарів, пред'явивши рецепт та користуючись програмою у всіх аптеках "АНЦ", "Копійка" та "ШАР@". Ці бонуси можна накопичувати та використовувати у майбутніх покупках відповідно до умов лояльності "ЛАЙК" на інші товари в мережі.

Крім програми "Доступні ліки" в Аптеках "АНЦ", "Копійка" та "ШАР@" можна отримати ліки за соціальними проектами "МЕДІКАРД" та "РАЗОМ".

Також, 1 квітня 2024 року, в усіх аптеках мережі розпочалася програма піклування для пенсіонерів — "Години турботи". Літні люди заслуговують та потребують особливої уваги, тому пропозиція діє щодня на постійній основі, з 08:00 до 09:00. Знижка надається особисто пенсіонеру в аптеках "АНЦ", "Копійка" та "ШАР@" по всій Україні та не діє на оформлення інтернет замовлень.

Мережа аптек "АНЦ". Фото: Google

Стан здоров'я українців за даними фармацевтичної компанії "Дарниця"

Попри повномасштабну війну, що триває, "Дарниця" закликає українців дбати про своє здоров'я та радить не нехтувати першими симптомами хвороб та вчасно звертатися до лікарів.

Директор з корпоративних комунікацій фармацевтичної компанії "Дарниця" Василь Губарець. Фото: "Дарниця".

"Серцево-судинні захворювання — загроза №1 у світі, що продовжує динамічно розвиватися та забирати десятки мільйонів життів щороку. Україна входить до червоної зони серед показників смертності, спричиненої ССЗ. Внаслідок хвороб серця щороку помирає 460 тис. осіб, а це 67% від загальної кількості смертей. Після початку повномасштабного вторгнення середній вік таких хвороб зменшився на 10 років і нині становить 45-50 років", — прокоментував директор з корпоративних комунікацій фармацевтичної компанії "Дарниця" Василь Губарець.

Яких ліків потребує зараз середньостатистичний українець за спостереженнями фармацевтичної компанії "Дарниця"

У 2023 році українці найбільше купили протизапальних та протиревматичних засобів — на 9,4 млрд грн. Найбільше зросли продажі засобів проти хвороб порожнини носа — майже на 38% порівняно з 2022 роком.

У "Дарниці" у найближчому майбутньому зосередяться переважно на випуску серцево-судинних, знеболювальних, протидіабетичних, антибактеріальних і противірусних ліків, а також психіатричних і неврологічних препаратів.

Василь Губарець також додав, що незважаючи на виклики повномасштабної війни, в Україні наразі відсутня проблема з дефіцитом препаратів. Національні фармацевтичні виробники здатні забезпечити українців усіма необхідними ліками.

Яких збитків зазнала фармацевтична компанія "Дарниця"

Попри виклики повномасштабної війни, "Дарниця" продовжує свою роботу. Всі питання вирішуються у робочому порядку.

Продажі ліків у 2023 році в Україні зросли на 25%. Більшість проданих ліків українського виробництва, якщо рахувати в упаковках.

Програми підтримки співробітників в фармацевтичній компанії "Дарниця"

"Для нас важливо створити умови, що дозволяють співробітникам ефективно поєднувати роботу і сімейні обов'язки. Виклик полягає в тому, щоб знайти баланс між гнучкістю і вимогами бізнесу. Ми в Дарниці впевнені, що інвестиції в добробут співробітників є інвестиціями в продуктивність бізнесу, тому запроваджуємо і програми психологічної підтримки, і програми турботи щодо фізичного здоров’я співробітників та їх родин, і робимо корпоративні подарунки для дітей на свята, знімаючи з батьків частину турбот, також ми запровадили цілі курси з навчальними програмами, які користуються попитом серед дітей та родин співробітників — це лекції з української мови, літератури, історії", — прокоментували в "Дарниці".

В компанії є також програма психологічної підтримки. Вона є багаторівневою, з різними пропозиціями послуг — це і індивідуальні консультації, і можливість працювати у групах емоційної підтримки, і пропозиції долучитись до вебінарів.

Яких ліків потребує зараз середньостатистичний українець за спостереженнями групи компаній "Аптека Доброго Дня"

Лідерами з продажу зараз є гіпотензивні препарати, що знижують артеріальний тиск та призначені для лікування артеріальної гіпертензії.

"Аптека Доброго Дня". Фото: add.ua

Умовний ТОП 5 груп товарів, що найбільше продаються:

гіпотензивні препарати;

спреї та краплі назальні судинозвужувальні;

противірусні;

кардіо препарати;

препарати для мозкового кровообігу та покращення пам'яті.

Зростання попиту на антидепресанти під час війни за статистикою "Аптека Доброго Дня"

У 2022 році компанія продала на 29% більше упаковок антидепресантів у порівнянні з 2021 роком, а в 2023 на 22% більше, ніж у 2022 році.

Попит на препарати від серцевих захворювань, за даними аналітичного відділу мережі "Аптека Доброго Дня", не змінився.

Хронічний стрес збільшує ризик виникнення інших хвороб

Лікар Євген Комаровський вважає, що хронічний стрес збільшує ризик виникнення інших хвороб. Тому вкрай важливо слідкувати за психічним станом.

"Це пов'язано з тим, що наявність стресу підвищує імунну активність, частіше виникають інфекційні захворювання, підвищується рівень цукру в крові, таким чином виникає ймовірність виникнення цукрового діабету 1 і 2 типу. Хронічний стрес принципово змінює стан психіки. Ці зміни психіки мають конкретні ознаки", – пояснив він.

У психічної втоми є кілька симптомів:

неуважність;

втрата концентрації;

порушення пам'яті;

уповільнення розумових процесів;

відсутність критичного мислення;

зниження інтересу до роботи, навчання, близьких людей;

нервозність та дратівливість;

порушення сну;

негативізм та песимізм;

звуження горизонту планування.

Яких збитків зазнала мережа "Аптека Доброго Дня" внаслідок війни

Комерційний директор мережі "Аптека Доброго Дня" Костянтин Холявчук також розповів про втрати та збитки, завдані компанією внаслідок війни.

"Група компаній "Аптека Доброго Дня" налічує близько 730 аптек по всій країні та близько 16 000 SKU продукції. Станом на 24 лютого 2022 р. мережа групи компаній налічувала близько 690 аптек. За час війни понад 30 точок було зруйновано, 11 з них не підлягають відновленню або перебувають на окупованих територіях", — повідомив Костянтин Холявчук.

Аптеки відкривалися та відновлювали роботу, незважаючи на військові ризики у Харкові, Запоріжжі, Херсоні, Миколаєві та інших прифронтових територіях. Загалом за час війни було відкрито близько 100 аптек.

Програми підтримки населення від "Аптека Доброго Дня"

У рамках проекту "Тактична медицина для захисників" від благодійного фонду Сергія Притули завдяки групі компаній "Аптека Доброго Дня" понад тисячу військових пройшли спеціальні уроки з тактичної медицини. У рамках співпраці з громадською організацією "Землячки" було зібрано кошти на закупівлю військової літньої форми для жінок, засобів гігієни та косметики.

Минулого року мережа "Аптека Доброго Дня" разом із АТ "Фармак" запустила спільний соціальний проект "Ліки утилізуй — планету рятуй". У 30 аптеках мережі встановили спеціальні яскраві скриньки, куди можна викинути прострочені медикаменти, потім безпечно утилізують шляхом високотемпературного спалювання.

Також мережа реалізує просвітницький онлайн-проект "Академія Стійкого Здоров'я", мета якого — навчити українців превентивної турботи про себе.

Щомісяця на YouTube-каналі "Аптека Доброго Дня" виходять випуски з провідними лікарями та фахівцями, серед яких вже були педіатр, психолог, реабілітолог, трихолог, жіночий лікар, ендокринолог, офтальмолог тощо.

Зараз компанія реалізує масштабний благодійний проект "Сильні серця", щоб допомогти дітям із дефектом міжпередсердної перетинки. Діти з такою пороком повільно набирають вагу і схильні до частих бронхолегеневих захворювань у дитинстві. Згодом вада призводить до інвалідизації і навіть смерті від ускладнень на легені.

Мережа "Аптека Доброго Дня" перераховуватиме на допомогу 2 грн з кожної проданої одиниці низки косметичних брендів Міжнародному благодійному фонду "Дитяче серце", який придбає спеціальні серцеві імпланти для маленьких пацієнтів Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

Медичне страхування від СК UNIQA

У страховій компанії UNIQA розповіли, які медичні послуги підлягають відшкодуванню згідно з договором страхування.

Обсяг страхового покриття за договором добровільного медичного страхування залежить від умов договору.

Директорка дирекції з андеррайтингу особистого страхування Оксана Руденко. Фото: СК Уніка

Відшкодування вартості базових послуг — швидка допомога та екстрений стаціонар

"Є пакети, які передбачають лише відшкодування вартості базових послуг, таких як швидка допомога та екстрений стаціонар. Існують і такі, куди входить, окрім названих, плановий стаціонар чи амбулаторна допомога, медикаменти, стоматологія, профілактичні послуги, лекції зі здорового способу життя, басейни, вітаміни тощо", — зазначила директорка дирекції з андеррайтингу особистого страхування Оксана Руденко.

Чи покриває медичне страхування лікарняні понад 2 тижні

"У договорах медичного страхування покриття "прив'язується" не до тривалості непрацездатності, а до медичних послуг, що надаються. Наприклад, якщо договором передбачено лікування у стаціонарі та стандартне лікування даного захворювання ведеться 30 днів, то ми покриватимемо цю вартість 30 днів", — додали в СК UNIQA.

Втім, зазначається, що є інші види страхування здоров'я, де розмір виплати визначається саме тривалістю лікарняного.

Як швидко відбувається відшкодування коштів за програмою медичного страхування

Медичне страхування — це насамперед сервіс. Тобто страхова компанія повністю бере на себе організацію лікування застрахованої особи та оплату цього лікування.

Клієнту не потрібно думати про те, як знайти лікаря чи клініку чи платити гроші, а всі розрахунки між страховою та медичною установою відбуваються згідно з договором між ними.

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