Трагедия на ЧАЭС — 38 лет — пять фильмов о катастрофе, которые стоит посмотреть

Ликвидация аварии на Чернобыльской АЭС Фото: wallhere.com

26 апреля исполняется 38 годовщина крупнейшей в истории катастрофы ядерной энергетики — аварии на Чернобыльской АЭС. Эта трагедия навсегда изменила мир, унеся и разрушив жизнь тысячи людей и нанеся непоправимый вред экологии.

К Международному дню памяти о Чернобыльской катастрофе предлагаем пять выдающихся художественных и документальных кинолент, которые расскажут об аварии и ее последствиях.

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Пять фильмов о Чернобыльской катастрофе

"Последние люди Чернобыля 3"

Это документальная лента режиссера Амадеуша Коцана, рассказывающая о самоселах (людей не согласившихся на принудительную эвакуацию после Чернобыльской катастрофы) в зоне отчуждения и акции помощи, организованных Кристианом Махником из группы "Napromieniowani.pl"

Фильм победил на ІІІ Международном кинофестивале "Буковина" в категории "Лучший зарубежный документальный фильм".

"Битва за Чернобыль"

Уникальные ранее не публикуемые материалы собрал Discovery Channel. Они были представлены легендарному режиссеру Томасу Джонсону, который вместе с талантливой командой смог воспроизвести всю трагедию.

Из фильма зритель может узнать, как буквально за 3 часа было эвакуировано 47 тысяч жителей Припяти. Уникальность этой киноленты — интервью с Михаилом Горбачевым и эксклюзивные фотографии фотографа Игоря Костина, который ценой собственного здоровья пытался донести людям правду об ужасных последствиях аварии.

"Арка"

Автор идеи фильма и продюсер — Ирина Николаенко. Музыкальный продюсер — известный украинский рок-музыкант, автор знаменитой рок-версии Гимна Украины — Никита Рубченко. В соавторстве с композитором Ярославом Мисиком они написали саундтрек к фильму — постсимфонию "Арка".

За съемку фильма отвечала команда во главе с режиссером Антоном Шатохиным и клипмейкером Радиславом Лукиным. Исполнитель главной роли — Евгений Сычев.

Это короткометражный фильм, снятый в Чернобыльской зоне отчуждения. Здесь нет диалогов, а главный герой — современная украинская музыка. Единственные слова, которые можно услышать в фильме "Арка" — это обращение Михаила Горбачева.

Авторы киноленты показали события с первых минут после аварии до момента, когда новое укрытие заняло свое проектное положение. Съемки киноленты проходили осенью 2016 во время строительства защитной арки для четвертого энергоблока ЧАЭС.

"Земля забвения" (2011)

Режиссером киноленты выступила Мишель Боганим. Над созданием работали специалисты четырех стран: Украина, Польша, Франция, Германия.

В основе сюжета — воспоминания девушки, жившей в Припяти. Катастрофа 26 апреля 1986 года развивается на виду главной героини. Фильм рассказывает нам историю нескольких человек и их семей, жизнь которых была сломана и уничтожена трагическим взрывом.

Кинолента получила Приз зрителей на Первом европейском кинофестивале в Анже, Франция.

"Чернобыль"

Это не совсем фильм, а сериал, состоящий из 5 серий. Он признан гениальной экранизацией истории Чернобыльской катастрофы. Проект HBO стал самой рейтинговой в истории мини-лентой и получил "Золотой глобус". Авторы сериала показали масштабы катастрофы и истории людей, боровшихся с ее последствиями.

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