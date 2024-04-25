Трагедія на ЧАЕС — 38 років — п'ять фільмів про катастрофу, які варто подивитися

Ліквідація аварії на Чорнобильській АЕС. Фото: wallhere.com

26 квітня виповнюються 38 роковини найбільшої в історії катастрофи ядерної енергетики — аварії на Чорнобильській АЕС. Ця трагедія назавжди змінила світ, забравши та зруйнувавши життя тисяч людей і завдавши непоправної шкоди екології.

До Міжнародного дня памʼяті про Чорнобильську катастрофу пропонуємо п'ять визначних художніх та документальних кінострічок, які розкажуть про аварію та її наслідки.

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П'ять фільмів про Чорнобильську катастрофу

"Останні люди Чорнобиля 3"

Це документальна стрічка режисера Амадеуша Коцана, яка розповідає про самоселів (людей не погодилися на примусову евакуацію після Чорнобильської катастрофи) у зоні відчуження та акції допомоги, які організує Кристіан Махнік з групи "Napromieniowani.pl"

Фільм переміг на ІІІ Міжнародному кінофестивалі "Буковина" в категорії "Найкращий закордонний документальний фільм".

"Битва за Чорнобиль"

Унікальні раніше не публіковані матеріали зібрав канал Discovery Channel. Вони були представлені легендарному режисеру Томасу Джонсону, який разом з талановитою командою зміг відтворили всю трагедію.

З фільму глядач може дізнатися, як буквально за 3 години були евакуйовані 47 тисяч жителів Прип’яті. Унікальність саме цієї кінострічки — інтерв’ю з Михайлом Горбачовим й ексклюзивні світлини фотографа Ігоря Костіна, який ціною власного здоров’я намагався донести людям правду про жахливі наслідки аварії.

"Арка"

Автор ідеї фільму і продюсер — Ірина Ніколаєнко. Музичний продюсер — відомий український рок-музикант, автор знаменитої рок-версії Гімну України — Микита Рубченко. У співавторстві з композитором Ярославом Мисиком вони написали саундтрек до фільму — постсимфонію "Арка".

За зйомку фільму відповідала команда на чолі з режисером Антоном Шатохіним та кліпмейкером Радиславом Лукиним. Виконавець головної ролі — Євген Сичов.

Це короткометражний фільм, знятий в Чорнобильській зоні відчуження. Тут немає діалогів, а головний герой — сучасна українська музика. Єдині ж слова, які можна почути у фільмі "Арка" — це звернення Михайла Горбачова.

Автори кінострічки показали події з перших хвилин після аварії до моменту, коли нове укриття зайняло своє проєктне положення. Зйомки кінострічки проходили восени 2016 року під час будівництва захисної арки для четвертого енергоблока ЧАЕС.

"Земля забуття" (2011)

Земля забуття" – фільм режисури Мішель Боганім розповідає історію кількох осіб і їхніх сімей, життя яких було зламане та знищене трагічним вибухом. Для Ані та Петра 26 квітня 1986 року мало стати найщасливішим днем – днем шлюбу, Олексій, інженер електростанції, разом із сином Валерієм, вирішили посадити дерево. Лісничий Микола робив свій щоденний обхід лісу навколо станції. Через 10 років Аня працює гідом для туристів по забрудненій "чорнобильській зоні", Валерій шукає батька, а Микола доглядає заражений сад.

"Чорнобиль"

Та найгеніальнішою екранізацією історії Чорнобильської катастрофи визнали серіал "Чорнобиль". Проєкт HBO став найрейтинговішою в історії міні-стрічкою та отримав "Золотий глобус"! Автори серіалу показали масштаби катастрофи та історії людей, які боролись з її наслідками.

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