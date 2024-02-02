Актриса Даша Трегубова, которая год жила в Польше, рассказала, где ее застала война

Актриса и ведущая Даша Трегубова на фотосессии. Фото: Instagram Даши Трегубовой

Известная украинская актриса и ведущая Даша Трегубова, которая год жила в Польше, вернулась домой. Телезвезда призналась, где она была, когда Россия ввела свои войска на территорию Украины, и поделилась своими впечатлениями от нахождения в Польше.

Об этом Даша Трегубова рассказала во время интервью Obozrevatel.

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Украинская актриса вспомнила, где она находилась, когда в родной стране началась полномасштабная война. Кроме того, Даша рассказала, как восприняла начало вторжения ее дочь, и почему она решила уехать за границу.

Украинская актриса Даша Трегубова со своей дочерью. Фото: Instagram Даши Трегубовой

По словам Даши Трегубовой, они планировали уехать за границу ненадолго, но вернулись в родную страну только через год после начала полномасштабного вторжения.

"Я находилась в Киеве, моя дочь Поля с бабушкой — за городом, у наших родственников. Она только перенесла ветрянку — восстанавливалась. Какое-то время Поля очень непросто переживала каждую воздушную тревогу, не спала по ночам, и, наконец, несмотря на то, что там было относительно безопасно, решили ее вывезти хоть на время за границу, чтобы наладить психологическое состояние. Собственно, ехали мы на неделю-две. У меня крошечная сумка, у Поли — крошечный чемоданчик. Но вернулись домой только через год", — рассказала Даша Трегубова.

Актриса Даша Трегубова на премьере фильма "Как там Катя". Фото: Instagram Даши Трегубовой

Что Даша Трегубова думает о жизни в Польше

Актриса отмечает, что в Польше у нее появились друзья, которые помогли устроить ее дочь в школу. К тому же, Даша рассказала, что недавно была по делам в другой стране, но решила по дороге заехать к этим людям, чтобы обнять их.

"У меня появились невероятные друзья — польская подруга и ее семья. Они помогли нам снять квартиру совсем не за средства, которые она стоила. Помогли Полю устроить в школу. Были с нами на контакте фактически каждый день. Ходили друг к другу в гости. Я им обязана многим, очень сильно люблю. Недавно по делам была в другой стране, возвращалась домой через Польшу — к ним заезжала, чтобы обняться", — также добавила ведущая.

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