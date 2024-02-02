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Трегубова розповіла, де її застала війна і як їй життя в Польщі

2 лютого 2024 11:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Акторка Даша Трегубова, яка рік жила у Польщі, розповіла, де її застала війна
Акторка і ведуча Даша Трегубова на фотосесії. Фото: Instagram Даші Трегубової
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відома українська акторка і ведуча Даша Трегубова, яка рік жила в Польщі, повернулася додому. Телезірка зізналася, де вона була, коли Росія ввела свої війська на територію України, і поділилася своїми враженнями від перебування в Польщі.

Про це Даша Трегубова розповіла під час інтерв’ю Obozrevatel.

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Українська акторка згадала, де вона перебувала, коли в її рідній країні розпочалася повномасштабна війна. Крім того, Даша розповіла, як сприйняла початок вторгнення її донька, і чому вона вирішила поїхати за кордон.

Даша Трегубова
Українська акторка Даша Трегубова зі своєю донькою. Фото: Instagram Даші Трегубової

За словами Даші Трегубової, вони планували поїхати за кордон ненадовго, але повернулися до рідної країні лише через рік після початку повномасштабного вторгнення.

"Я перебувала в Києві, моя дочка Поля з бабусею — за містом, у наших родичів. Вона тільки перенесла вітрянку — відновлювалася. Якийсь час Поля дуже непросто переживала кожну повітряну тривогу, не спала ночами, і, зрештою, незважаючи на те, що там було відносно безпечно, вирішили її вивезти хоч на якийсь час за кордон, щоб налагодити психологічний стан. Власне, їхали ми на тиждень-два. В мене малесенька сумка, у Полі — крихітна валізка. Але повернулися додому тільки через рік", — розповіла Даша Трегубова.

Даша Трегубова
Акторка Даша Трегубова на прем'єрі фільму "Як там Катя". Фото: Instagram Даші Трегубової

Що Даша Трегубова думає про життя в Польщі

Акторка зазначає, що в Польщі в неї з’явилися друзі, які допомогли влаштувати її доньку до школи. До того ж, Даша розповіла, що нещодавно була у справах в іншій країні, але вирішила дорогою заїхати до цих людей, щоб обійняти їх. 

"У мене з’явилися неймовірні друзі — польська подруга та її сім’я. Вони допомогли нам зняти квартиру зовсім не за ті кошти, які вона вартувала. Допомогли Полю влаштувати в школу. Були з нами на контакті фактично щодня. Ходили одне до одного в гості. Я їм завдячую багато чим, дуже сильно люблю. Нещодавно у справах була в іншій країні, поверталася додому через Польщу — до них заїжджала, щоб обійнятися", — також додала ведуча.

Нагадаємо, ми писали про те, що акторку Анну Кошмал зацькували в Молдавії за її відмову розмовляти російською. 

Раніше ми розповідали про те, що українська акторка Ксенія Мішина показала, як відпочиває за кордоном. 

Також ми повідомляли про те, що акторка Лілія Ребрик назвала переваги і недоліки своєї вагітності.

шоу-бізнес
українські зірки
війна в Україні
Даша Трегубова

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