Какие джинсы будут в тренде 2024 года — с чем их можно комбинировать

Молодая девушка в широких джинсах. Фото: Freepik

Стилисты говорят, что в 2024 году главным трендом и невероятно модной вещью будет фасон джинсов, который называется "подковой". Следовательно, стоит знать, как выглядит этот оригинальный фасон джинсов и с какими образами его лучше комбинировать.

Новини.LIVE рассказывает, что стоит знать о фасоне джинсов "подкова".

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Как известно, джинсы являются очень универсальным предметом одежды, которая есть в гардеробе каждого мужчины и женщины. Впрочем, каждый сезон меняются тренды на форму и стиль этих джинсов. Поэтому настоящим модницам, следящим за трендами, следует знать, какие джинсы будут актуальными в следующем году.

Джинсы "подкова" — тренд 2024 года

В следующем году уже неактуальными будут джинсы-скинни и карго, а вместо них придут более скульптурные формы одежды. Поэтому в 2024 году очень популярными станут джинсы-подковы, которые выглядят очень необычно из-за своей формы и позволяют создавать множество различных образов.

Сегодня такие джинсы есть в гардеробе большого количества разных знаменитостей шоу-бизнеса. Но известно, что этот тренд впервые запустила известная британская модель Рози Хантингтон-Уайтли, показавшая фотографию этих джинсов на своей официальной странице в Instagram.

Модель Рози Хантингтон-Уайтли в джинсах-подковах. Фото: скриншот из Instagram

После нее купить эти джинсы решило очень большое количество настоящих модниц.

Такие джинсы имеют довольно необычную форму, отличающую их от других фасонов. Силуэт джинсов-подков сгибается в районе бедер и сужается к костям. Таким образом, такие джинсы создают современный и одновременно винтажный образ.

Именно так называются эти джинсы потому, что они похожи на подкову по своей форме. Причем, их можно одевать в разные ситуации, начиная от повседневных, заканчивая деловыми.

Молодая девушка в джинсах. Фото: Pinterest

Какие образы можно создать с джинсами-подковами

Стилисты говорят, что лучше носить такие джинсы, не подворачивая их, и выбирать те, у которых средняя посадка. Дополнить образ с этими джинсами можно какой-то обувью на каблуке или с острым носком, чтобы это не выглядело тяжело.

Если говорить о верхе, то его делать слишком объемным не нужно, ведь эти джинсы сами по себе являются объемными.

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