Які джинси будуть у тренді 2024 року — з чим їх можна комбінувати

Молода дівчина у широких джинсах. Фото: Freepik

Стилісти кажуть, що у 2024 році головним трендом і неймовірно модною річчю буде фасон джинсів, який називається "підковою". Тож, варто знати, який вигляд має цей оригінальний фасон джинсів та з якими образами його краще комбінувати.

Новини.LIVE розповідає, що варто знати про фасон джинсів "підкова".

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Як відомо, джинси є дуже універсальним предметом одягу, який є в гардеробі кожного чоловіка і жінки. Втім, кожного сезону змінюються тренди на форму і стиль цих джинсів. Тому справжнім модницям, які стежать за трендами, варто знати, які джинси будуть актуальними в наступному році.

Джинси "підкова" — тренд 2024 року

У наступному році вже неактуальними будуть джинси-скінні та карго, а замість них прийдуть більш скульптурні форми одягу. Тому в 2024 році дуже популярними стануть джинси-підкови, які мають дуже незвичайний вигляд через свою форму і дозволяють створювати безліч різних образів.

Сьогодні такі джинси є в гардеробі великої кількості різних знаменитостей шоу-бізнесу. Але відомо, що цей тренд вперше запустила відома британська модель Розі Хантінгтон-Уайтлі, яка показала фотографію цих джинсів на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Модель Розі Хантінгтон-Уайтлі у джинсах-підковах. Фото: скриншот з Instagram

Після неї купити ці джинси вирішила дуже велика кількість справжніх модниць.

Такі джинси мають досить незвичайну форму, яка відрізняє їх від інших фасонів. Силует джинсів-підков згинається в районі стегон і звужується до кісток. Таким чином, такі джинси створюють сучасний і водночас вінтажний образ.

Саме так називаються ці джинси через те, що вони схожі на підкову за своєю формою. Причому їх можна одягати у різні ситуації, починаючи від повсякденних, закінчуючи діловими.

Молода дівчина у джинсах-підковах. Фото: Pinterest

Які образи можна створити з джинсами-підковами

Стилісти кажуть, що краще носити такі джинси, не підвертаючи їх, та обирати ті, які мають середню посадку. Доповнити образ з цими джинсами можна якимось взуттям на підборах або з гострим носком, щоб це не мало важкий образ.

Якщо говорити про верх, то його робити занадто об’ємним не потрібно, адже ці джинси самі по собі є об’ємними.

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