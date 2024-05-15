Как самостоятельно сделать тренд веснушки на лице — самые простые способы

Трендовые веснушки своими руками — как самостоятельно создать невероятную красоту на лице
Раньше многие девушки и женщины, которые имели веснушки, всеми силами пытались их скрыть, однако, однажды все изменилось, и теперь женская половина населения пытается делать их своими руками. Мы рассказываем, как можно самостоятельно нарисовать веснушки на лице.
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Как сделать веснушки искусственным методом
Веснушки хной
Если вы хотите воспользоваться хной при создании веснушек на лице, возьмите самый светлый коричневый оттенок и разведите хну согласно инструкции на упаковке. Далее возьмите тонкую кисточку и нарисуйте ею точечки на лице, после чего оставьте на 15 минут высыхать. В конце просто смойте это теплой водой.
Если под рукой нет кисточки, воспользуйтесь зубной щеткой, разбрызгивающей хну по лицу. Но здесь следует быть осторожными, ведь так можно нанести хну не только на лицо, но и на все вокруг. Именно поэтому такую процедуру следует делать в ванной.
Веснушки автозагаром
Если вы не хотите рисовать веснушки хной, можете воспользоваться автозагаром, который некоторые считают более эффективным для создания такого эффекта. Чтобы использовать автозагар, возьмите кисточку и нарисуйте точки на лице, после чего оставьте их высыхать.
Что касается времени высыхания, то оно зависит от производителя автозагара. Но, в среднем, время высыхания составляет около получаса.
Веснушки макияжем
Можно сделать веснушки краской или карандашами для бровей. Для этого вам понадобится темный и очень светлый коричневый оттенок. Нанесите тональный крем, консиллер и пудру. Затем нарисуйте веснушки и растушуйте их на лице.
В конце просто зафиксируйте полученный результат пудрой, чтобы он держался как можно дольше.
Веснушки тонирующим спреем для волос
Распылите тонирующий спрей, которым обычно окрашивают корни волос, на лицо, после чего подсушите и осторожно вбейте точечки в кожу. Чтобы потом убрать этот эффект, воспользуйтесь обычным средством для снятия макияжа.
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