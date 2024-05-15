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Трендовые веснушки своими руками — как самостоятельно создать невероятную красоту на лице

15 мая 2024 19:57
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Как самостоятельно сделать тренд веснушки на лице — самые простые способы
Красивая молодая женщина с веснушками на лице. Фото: Cosmopolitan
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Раньше многие девушки и женщины, которые имели веснушки, всеми силами пытались их скрыть, однако, однажды все изменилось, и теперь женская половина населения пытается делать их своими руками. Мы рассказываем, как можно самостоятельно нарисовать веснушки на лице.

Новинти.LIVE делится самыми лучшими советами для девушек и женщин.

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Веснушки хной

Если вы хотите воспользоваться хной при создании веснушек на лице, возьмите самый светлый коричневый оттенок и разведите хну согласно инструкции на упаковке. Далее возьмите тонкую кисточку и нарисуйте ею точечки на лице, после чего оставьте на 15 минут высыхать. В конце просто смойте это теплой водой.

Если под рукой нет кисточки, воспользуйтесь зубной щеткой, разбрызгивающей хну по лицу. Но здесь следует быть осторожными, ведь так можно нанести хну не только на лицо, но и на все вокруг. Именно поэтому такую процедуру следует делать в ванной.

Создание веснушек на лице хной
Создание веснушек на лице хной. Фото: скриншот с YouTube

Веснушки автозагаром

Если вы не хотите рисовать веснушки хной, можете воспользоваться автозагаром, который некоторые считают более эффективным для создания такого эффекта. Чтобы использовать автозагар, возьмите кисточку и нарисуйте точки на лице, после чего оставьте их высыхать.

Что касается времени высыхания, то оно зависит от производителя автозагара. Но, в среднем, время высыхания составляет около получаса.

Рисование веснушек на лицо автозагара
Рисование веснушек на лице автозагара. Фото: скриншот с YouTube

Веснушки макияжем

Можно сделать веснушки краской или карандашами для бровей. Для этого вам понадобится темный и очень светлый коричневый оттенок. Нанесите тональный крем, консиллер и пудру. Затем нарисуйте веснушки и растушуйте их на лице.

В конце просто зафиксируйте полученный результат пудрой, чтобы он держался как можно дольше.

Нанесение веснушек на лицо макияжем.
Нанесение веснушек на лицо макияжем. Фото: скриншот с YouTube

Веснушки тонирующим спреем для волос

Распылите тонирующий спрей, которым обычно окрашивают корни волос, на лицо, после чего подсушите и осторожно вбейте точечки в кожу. Чтобы потом убрать этот эффект, воспользуйтесь обычным средством для снятия макияжа.

Нанесение спрея на лицо
Нанесение спрея на лицо. Фото: Decorexpro

Напомним, мы писали о том, как можно сделать макияж для фотосессии в летнее время года.

Раньше мы рассказывали о том, как можно сохранить макияж, когда на улице жарко.

Также мы сообщали о том, о каких устаревших тенденциях макияжа стоит забыть.

советы
красота
лицо
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