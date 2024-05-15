Як самостійно зробити тренд ластовиння на обличчі — найпростіші способи

Красива молода жінка з ластовинням на обличчі. Фото: Cosmopolitan

Раніше багато дівчат і жінок, які мали ластовиння, всіма силами намагалися його приховати, проте, одного разу все змінилося, і тепер жіноча половина населення намагається робити його власноруч. Ми розповідаємо, як можна самостійно намалювати ластовиння на обличчі.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для дівчат і жінок.

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Ластовиння хною

Якщо ви хочете скористатися хною при створенні ластовиння на обличчі, візьміть найсвітліший коричневий відтінок і розведіть хну згідно з інструкцією на пакуванні. Далі візьміть тонкий пензлик і намалюйте ним крапочки на обличчі, після чого залиште на 15 хвилин висихати. Наприкінці просто змийте це теплою водою.

Якщо під рукою немає пензлика, скористайтеся зубною щіткою, що розбризкати хну по обличчю. Але тут варто бути обережними, адже так можна нанести хну не тільки на обличчя, а й на все навколо. Саме тому таку процедуру варто робити у ванній.

Створення ластовиння на обличчі хною. Фото: скриншот з YouTube

Ластовиння автозагаром

Якщо ви не хочете малювати ластовиння хною, можете скористатися автозагаром, який деякі вважають більш ефективним для створення такого ефекту. Щоб використати автозагар, візьміть пензлик і намалюйте крапки на обличчі, після чого залиште їх висихати.

Що стосується часу висихання, то він залежить від виробника автозагару. Але, в середньому, час висихання становить приблизно півгодини.

Малювання ластовиння на обличчі автозагаром. Фото: скриншот з YouTube

Ластовиння макіяжем

Можна зробити ластовиння фарбою або олівцями для брів. Для цього вам знадобиться темний і дуже світлий коричневий відтінок. Нанесіть тональний крем, консилер і пудру. Потім намалюйте ластовиння і розтушуйте його на обличчі.

Наприкінці просто зафіксуйте отриманий результат пудрою, щоб він тримався якомога довше.

Нанесення ластовиння на обличчя макіяжем. Фото: скриншот з YouTube

Ластовиння тонуючим спреєм для волосся

Розпиліть тонуючий спрей, яким зазвичай фарбують коріння волосся, на обличчя, після чого підсушіть і обережно вбийте крапочки в шкіру. Щоб потім прибрати цей ефект, скористайтеся звичайним засобом для зняття макіяжу.

Нанесення спрея на обличчя. Фото: Decorexpro

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