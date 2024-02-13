Идеи ко Дню влюбленных – какие сюрпризы не стоит делать

Пара не знает, как отпраздновать День влюбленных. Фото: сгенерированное искусственным интеллектом

Искусственный интеллект уже стал помощником и другом современного человека. Воспользоваться им можно и для поиска подарка на День святого Валентина или идеи, как провести вечер с любимым человеком. Но иногда он предлагает абсурдные идеи, не считая обстоятельств, в которых находятся люди.

Новини.LIVE с помощью чата GPT сгенерировало идеи для проведения Дня влюбленных для пар из Украины.

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Идеи на День влюбленных

Ночная экскурсия по городу. Вместо обычного вечернего свидания предложите влюбленной паре отправиться на ночную экскурсию по городу. Вы можете подготовить маршрут, охватывающий самые красивые улицы, площади и архитектурные достопримечательности города, освещенные ночью. Это создаст особую атмосферу и позволит паре насладиться городом в новом свете.

Запрос в чате GPT. Фото: скриншот

Не учел искусственный интеллект, что украинцы живут в состоянии войны и в городах введен комендантский час. И с учетом экономии электроэнергии города уже не светятся огоньками, как раньше.

Ссора между влюбленными. Фото: сгенерировал искусственный интеллект

Ночной пикник под звездами. Подготовьте коврик, свечи и любимую еду, а затем отправляйтесь на вечерний пикник под открытым небом. Наслаждайтесь общим временем, глядя на звезды и говоря о ваших мечтах и общих целях.

Если не считать того же фактора о комендантском часе, здесь искусственный интеллект забыл о времени года и погоде. Постелить коврик на мокрый снег — ужасная идея.

Грустный парень в поисках идеи подарка. Фото: сгенерированное искусственным интеллектом

Путешествие на лесную дачу или хижину. Забронируйте веселую дачу или уютную хижину в лесу на выходные. Отправьтесь на природу вместе, где вы сможете наслаждаться тишиной и спокойствием, вдали от городской суеты.

Трудно представить, как такой совет читают, например, киевляне. Отправиться за город в лес, где не так давно были оккупанты — это испытание, а не отдых. Там буду влюбленную пару ждать табличка "Осторожно, мины".

Напомним, Укрзализныця анонсировала запуск паровоза "Поезд к тебе" в честь праздника День влюбленных. Воспользоваться поездом можно будет 14, 16 и 18 февраля во Львове и Киеве.