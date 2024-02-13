Три абсурдных совета искусственного интеллекта о праздновании Дня влюбленных
Искусственный интеллект уже стал помощником и другом современного человека. Воспользоваться им можно и для поиска подарка на День святого Валентина или идеи, как провести вечер с любимым человеком. Но иногда он предлагает абсурдные идеи, не считая обстоятельств, в которых находятся люди.
Новини.LIVE с помощью чата GPT сгенерировало идеи для проведения Дня влюбленных для пар из Украины.
Идеи на День влюбленных
Ночная экскурсия по городу. Вместо обычного вечернего свидания предложите влюбленной паре отправиться на ночную экскурсию по городу. Вы можете подготовить маршрут, охватывающий самые красивые улицы, площади и архитектурные достопримечательности города, освещенные ночью. Это создаст особую атмосферу и позволит паре насладиться городом в новом свете.
Не учел искусственный интеллект, что украинцы живут в состоянии войны и в городах введен комендантский час. И с учетом экономии электроэнергии города уже не светятся огоньками, как раньше.
Ночной пикник под звездами. Подготовьте коврик, свечи и любимую еду, а затем отправляйтесь на вечерний пикник под открытым небом. Наслаждайтесь общим временем, глядя на звезды и говоря о ваших мечтах и общих целях.
Если не считать того же фактора о комендантском часе, здесь искусственный интеллект забыл о времени года и погоде. Постелить коврик на мокрый снег — ужасная идея.
Путешествие на лесную дачу или хижину. Забронируйте веселую дачу или уютную хижину в лесу на выходные. Отправьтесь на природу вместе, где вы сможете наслаждаться тишиной и спокойствием, вдали от городской суеты.
Трудно представить, как такой совет читают, например, киевляне. Отправиться за город в лес, где не так давно были оккупанты — это испытание, а не отдых. Там буду влюбленную пару ждать табличка "Осторожно, мины".
Напомним, Укрзализныця анонсировала запуск паровоза "Поезд к тебе" в честь праздника День влюбленных. Воспользоваться поездом можно будет 14, 16 и 18 февраля во Львове и Киеве.
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