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Три абсурдні поради штучного інтелекту про святкування Дня закоханих

13 лютого 2024 21:36
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Ідеї до Дня закоханих - які сюрпризи не варто робити
Пара не знає, як відсвяткувати День закоханих. Фото: згенероване штучним інтелектом
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Штучний інтелект вже став помічником і другом сучасної людини. Скористатися ним можна і для пошуку подарунку на День святого Валентина або ж ідеї, як провести вечір з коханою людиною. Та інколи він пропонує абсурдні ідеї, не враховуючи обставини, в яких перебувають люди. 

Новини.LIVE за допомогою чату GPT згенерувало ідеї для проведення Дня закоханих для пар з України. 

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Ідеї на День закоханих 

Нічна екскурсія по місту. Замість звичайного вечірнього побачення запропонуйте закоханій парі вирушити на нічну екскурсію по місту. Ви можете підготувати маршрут, який охоплює найкрасивіші вулиці, площі та архітектурні пам'ятки міста, освітлені вночі. Це створить особливу атмосферу та дозволить парі насолодитися містом в новому світлі.

Искусственный интеллект
Запит в чаті GPT. Фото: скриншот

Не врахував штучний інтелект, що українці живуть у стані війни і у містах введена комендантська година. І з урахуванням економії електроенергії, міста вже не світяться вогниками, як раніше.  

День влюбленных
Сварка між закоханими. Фото: згенерував штучний інтелект 

Нічний пікнік під зірками. Підготуйте килимок, свічки та улюблену їжу, а потім вирушайте на вечірній пікнік під відкритим небом. Насолоджуйтеся спільним часом, дивлячись на зірки і говорячи про ваші мрії та спільні цілі.

Якщо не брати до уваги той же фактор про комендантську годину, тут штучний інтелект забув про пору року  і погоду. Постелити килимок на мокрий сніг — жахлива ідея. 

День влюбленных
Засмучений хлопець в пошуках ідеї подарунку. Фото: згенероване штучним інтелектом 

Подорож на лісову дачу або хатину. Забронюйте веселу дачу або затишну хатину в лісі на вихідні. Відправтеся на природу разом, де ви зможете насолоджуватися тишею та спокоєм, далеко від міської метушні.

Важко уявити, як таку пораду читають, наприклад, кияни. Відправитися за місто в ліс, де не так давно були окупанти — це випробування, а не відпочинок. Там на закохану пару чекатиму табличка "Обережно, міни".

Нагадаємо, Укрзалізниця анонсувала запуск паровоза "Потяг до тебе" на честь свята День закоханих. Скористатися потягом можна буде 14, 16 та 18 лютого у Львові та Києві.

свята
штучний інтелект
подарунки
відносини
День закоханих

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