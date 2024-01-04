Анна Тринчер смело показала себя без нижнего белья — публика в шоке

Певица Анна Тринчер в клипе на свою песню "Колоски". Фото: скриншот с YouTube

Молодая украинская исполнительница, актриса и блогер Анна Тринчер показала себя в неожиданном виде. Известная артистка предстала перед камерой в откровенном образе и затронула тему ментальной гигиены, отметив, как трудно найти хорошего психолога.

Соответствующими фотографиями Анна Тринчер поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

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Анна Тринчер в необычном образе

На официальной странице молодой украинской артистки появились снимки, которые удивили ее подписчиков. На фотографиях Анна Тринчер предстала в парике с короткими волосами, большом тренче, очень коротких шортах черного цвета, белых колготках с узорами и босоножках на каблуках.

Но главной "изюминкой" этих фотографий является тот факт, что под тренч Анна совсем не одела нижнее белье. Поэтому из-под него выглядит грудь, которую недавно сделала Анна. К тому же, певица отметила, что сейчас иногда труднее найти психолога, чем мужчину.

Певица Анна Тринчер в необычном образе. Фото: Instagram Анны Тринчер

Анна Тринчер на откровенной фотосессии. Фото: Instagram Анны Тринчер

"Своего психолога порой труднее найти, чем мужчину. Но не останавливайтесь, ментальная гигиена — наше все", — написала в описании под своими фотографиями украинская певица Анна Тринчер.

Публикация со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Реакция публики на откровенные снимки Анны Тринчер

Увидев такие фотографии на официальной странице молодой украинской исполнительницы, ее подписчики не смогли промолчать и начали оставлять свои комментарии по поводу внешнего вида Анны.

Это такой тренд — расставлять ноги на всех фотосессиях, или привычка?

А зачем та одежда уже? Разденься и все. Раньше очень нравилась, а сейчас, простите, нет! К чему все это бл*дство, неужели оно красивое? Честно, фу

Раньше была похожа на шикарную девушку, а сейчас обезьяна.... Фу…

В стране война, надоело уже смотреть на ваши голые сделанные с*ськи, интересно, как бабушка на это реагирует

Комментарии со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Развод Анны Тринчер и Александра Волошина

Недавно украинская артистка Анна Тринчер разошлась со скандальным блогером Александром Волошиным, что стало очень шокирующей новостью для их поклонников. В интервью Маше Ефросининой певица объяснила, когда они это сделали.

"Мы разошлись официально недавно, чуть больше месяца назад. У нас был очень тяжелый кризисный период, и мы, кстати, не молчали об этом. Мы показывали в Instagram, что мы переживаем очень тяжелый кризисный период, мы показывали, что идем к семейному психологу, мы работаем над отношениями", — рассказала Анна Тринчер.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Анна Тринчер откровенно рассказала о своей детской травме.

Раньше мы рассказывали о том, что молодая артистка Анна Тринчер показала седые волосы.

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