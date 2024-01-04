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Трінчер після розлучення з Волошиним радикально змінила імідж

4 січня 2024 18:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Анна Трінчер сміливо показала себе без спідньої білизни — публіка в шоці
Співачка Анна Трінчер у кліпі на свою пісню "Колоски". Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молода українська виконавиця, акторка і блогерка Анна Трінчер показала себе у неочікуваному вигляді. Відома артистка постала перед камерою у відвертому образі та порушила тему ментальної гігієни, зазначивши, як важко інколи знайти хорошого психолога.

Відповідними фотографіями Анна Трінчер поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Анна Трінчер у незвичному образі

На офіційній сторінці молодої української артистки з’явилися знімки, які дуже здивували її підписників. На фотографіях Анна Трінчер постала у парику з коротким волоссям, великому тренчі, дуже коротких шортах чорного кольору, білих колготках з візерунками і босоніжках на підборах.

Але головною "родзинкою" цих фотографій є той факт, що під тренч Анна зовсім не одягнула спідню білизну. Тому з-під нього виглядають груди, які не так давно зробила Анна. До того ж, співачка зазначила, що зараз інколи важче знайти психолога, аніж чоловіка. 

Анна Тринчер
Співачка Анна Трінчер у незвичному образі. Фото: Instagram Анни Трінчер
Анна Тринчер
Анна Трінчер на відвертій фотосесії. Фото: Instagram Анни Трінчер

"Свого психолога, часом, важче знайти, ніж чоловіка Але не зупиняйтесь, ментальна гігієна — наше все", — написала в описі під своїми світлинами українська співачка Анна Трінчер.

Публікація зі сторінки Анни Трінчер
Публікація зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Реакція публіки на відверті знімки Анни Трінчер

Побачивши такі фотографії на офіційній сторінці молодої української виконавиці, її підписники не змогли промовчати і почали залишати свої коментарі стосовно зовнішнього вигляду Анни.

  • Це такий тренд — розставляти ноги на всіх фотосесіях, чи звичка?
  • А навіщо той одяг вже? Роздягнись та й все. Раніше дуже подобалася, а зараз, вибачте, ні! До чого все це бл*дство, невже воно гарне? Чесно, фу
  • Раніше була схожа на шикарну дівчину, а зараз мавпа.... Фу…
  • В країні війна, набридло вже дивитися на ваші голі зроблені ц*цьки, цікаво, як бабуся на це реагує
Коментарі зі сторінки Анни Трінчер
Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Анни Трінчер
Коментар зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Анни Трінчер
Коментар зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Розлучення Анни Трінчер і Олександра Волошина

Не так давно українська артистка Анна Трінчер розійшлася зі скандальним блогером Олександром Волошиним, що стало дуже шокуючою новиною для їхніх шанувальників. В інтерв’ю Маші Єфросиніній співачка пояснила, коли вони це зробили.

"Ми розійшлися офіційно нещодавно, трохи більше місяця тому. У нас був дуже важкий кризовий період, і ми, до речі, не мовчали про це. Ми показували в Instagram, що ми переживаємо дуже важкий кризовий період, ми показували, що йдемо до сімейного психолога, ми працюємо над стосунками", — розповіла Анна Трінчер.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Анна Трінчер відверто розповіла про свою дитячу травму. 

Раніше ми розповідали про те, що молода артистка Анна Трінчер показала сиве волосся. 

Також ми повідомляли про те, що співачка і блогерка Анна Трінчер розповіла, скільки коштує її виступ на Новий рік.

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