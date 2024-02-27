К чему снятся похороны и кладбище — толкование по разным сонникам

Женщина, спящая в постели с маской на глазах. Фото: Pinterest

Очень часто люди во сне видят далеко не самые лучшие вещи, например, кровавые драки, могилы, кладбище или похороны, и мало кто знает, что это означает на самом деле. Поэтому мы объясняем, к чему приснилось кладбище или похороны, и что это может означать по разным известным сонникам.

Новини.LIVE делится толкованием таких снов.

Что означает кладбище и похороны во сне

Толкование по соннику Ванги

Если вам снятся такие вещи, это означает, что в реальной жизни пора радикально что-то изменить. Если во сне на вас упал гроб или вы несли его во время похорон, это значит, что нужно подумать над тем, как вы себя ведете в жизни. Дело в том, что ваше поведение очень вредит другим.

Если во сне вы увидели кладбище, значит вы взяли на себя очень большую ответственность, поэтому ее нужно выполнить. Если вы во сне просто гуляли на кладбище, это может предупреждать о любом событии, но если вы во сне стали свидетелем рытья могилы, стоит ожидать плохого случая.

Женщина в черном, которая стоит на кладбище. Фото: Freepik

Толкование по соннику Нострадамуса

Если вы увидели похороны другого человека, значит вы можете раскрыть семейную тайну, но только в том случае, если на могилах было много воды. Если вы увидели пожар на кладбище, на вас кто-то магически влияет или вам кто-то завидует.

Если во сне вы присутствуете на похоронах друга, особенно, если его только что не стало, в вашей жизни начинаются радикальные изменения. В общем, много свежих могил могут свидетельствовать о серьезной катастрофе или эпидемии. Если во сне вы гуляете по кладбищу — это к переменам, а если читаете имя на надгробиях — это к новым знакомствам.

Спящая женщина и кладбище. Фото: HeaClub

Толкование по соннику Фрейда

Если женщина во сне видит чужие похороны, он может означать, что ей не хватает внимания и любви. К тому же, по соннику Фрейда, кладбище может быть отражением интимных проблем и наклонностей, в которых человек боится себе признаться.

Если девушке снится процесс похорон, значит она недовольна внешностью или личной жизнью. В подсознании женщина пытается скрыть свои комплексы.

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