До чого сниться похорон і кладовище — тлумачення за різними сонниками

Жінка, яка спить у ліжку з маскою на очах. Фото: Pinterest

Дуже часто люди уві сні бачать далеко не найкращі речі, наприклад, криваві бійки, могили, цвинтар або похорон, і мало хто знає, що це означає насправді. Тому ми пояснюємо, до чого наснилося кладовище або похорон, і що це може означати за різними відомими сонниками.

Новини.LIVE ділиться тлумаченням таких снів.

Що означає цвинтар і похорон уві сні

Тлумачення за сонником Ванги

Якщо вам сняться такі речі, це означає, що в реальному житті настав час радикально щось змінити. Якщо уві сні на вас впала труна або ви несли її під час похорон, це означає, що потрібно подумати над тим, як ви себе поводите у житті. Справа в тому, що ваша поведінка дуже шкодить іншим.

Якщо уві сні ви побачили цвинтар, це означає, що ви взяли на себе дуже велику відповідальність, тому її потрібно виконати. Якщо ви уві сні просто гуляли на цвинтарі, це може попереджати про будь-яку подію, але якщо ви уві сні стали свідком риття могили, варто чекати на поганий випадок.

Жінка в чорному, яка стоїть на кладовищі. Фото: Freepik

Тлумачення за сонником Нострадамуса

Якщо ви побачили похорони іншої людини, це означає, що ви можете розкрити сімейну таємницю, але тільки у тому випадку, якщо на могилах було багато води. Якщо ви побачили пожежу на кладовищі, на вас хтось магічно впливає або вам хтось заздрить.

Якщо уві сні ви присутні на похоронах друга, особливо, якщо його тільки-но не стало, у вашому житті починаються радикальні зміни. Загалом, багато свіжих могил можуть свідчити про серйозну катастрофу або епідемію. Якщо уві сні ви гуляєте кладовищем — це до змін, а якщо читаєте ім’я на надгробках — це до нових знайомств.

Спляча жінка і кладовище. Фото: HeaClub

Тлумачення за сонником Фрейда

Якщо жінка уві сні бачить чужий похорон, цн може означати, що їй не вистачає уваги і кохання. До того ж, за сонником Фрейда, цвинтар може бути віддзеркаленням інтимних проблем і нахилів, у яких людина боїться собі зізнатися.

Якщо дівчині сниться процес похорон, значить, вона незадоволена зовнішністю або особистим життям. У підсвідомості жінка намагається приховати власні комплекси.

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