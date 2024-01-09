Как Оля Цибульская чуть не променяла брак с любимым на карьеру в шоу-бизнесе

Певица Оля Цибульская в программе "Він Вона Шоу". Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская певица и ведущая Оля Цибульская рассказала о своей личной жизни. Популярная артистка призналась, сколько она вместе со своим мужем, и отметила, что сначала не хотела выходить за него замуж из-за своей карьеры в шоу-бизнесе.

Об этом Оля Цибульская рассказала в программе "Він Вона Шоу" в YouTube.

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Оля Цибульская о своем муже

Популярная артистка признается, что она начала отношения со своим мужем Сергеем еще в десятом классе. Через несколько лет отношений мужчина предложил ей создать семью, впрочем, Оля отказалась из-за своей карьеры.

Певица говорит, что тогда говорили, что свадьба в шоу-бизнесе — это немодно, ведь в таком случае от нее якобы могут отписаться все поклонники, а журналисты вообще не будут брать у нее интервью.

"Мы 23 года вместе, с десятого класса. Сергей сразу, мы провстречались несколько лет, он говорил: "Давай семью, а что мешает?" Я говорю: "Подожди, я не хочу свадьбы". Мне сказали: "Если ты хочешь быть успешным в шоу-бизнесе, не дай Бог замуж, потому что это немодно. От тебя отпишутся все твои фанаты, ты будешь неинтересна журналистам, у тебя не будут брать интервью. Потому что семья в шоу-бизнесе — это кринж", — рассказала Оля Цибульская.

Оля Цибульская в программе "Він Вона Шоу". Фото: скриншот с YouTube

Тогда певица совсем не хотела этого процесса женитьбы, ведь она считала, что ничего не изменится, когда она поставит свою подпись и наденет обручальное кольцо на палец.

"Я хочу быть в отношениях, но я не хотела этого процесса. Я не понимала смысла. Потом однажды я общалась с одной своей хорошей знакомой, она говорит: "А чего ты не выходишь замуж?" Я говорю: "Ничего не изменится". Если нужно пройти этот процесс с подписанием документов и с одеванием кольца на палец, которое мы одели через три года после росписи, то я это сделаю", — также добавила певица.

Личная жизнь Оли Цибульской

Артистка познакомилась со своим будущим мужем еще в школьные годы, когда они участвовали в конкурсе талантов. После окончания школы Оля переехала в Киев, поэтому ей пришлось развестись с парнем. Впрочем, Сергей приезжал иногда в Киев и даже однажды пообещал, что повезет Олю в Париж.

Через несколько лет ей прислали письмо, в котором было два билета в столицу Франции и записка со словами "Если ничего не изменилось, жду тебя завтра в аэропорту". Именно тогда Сергей сделал Оле предложение, но она не хотела играть свадьбу, поэтому они расписались без церемоний.

Оля Цибульская со своим мужем Сергеем. Фото: Instagram Оли Цибульской

После первой поездки в Париж у них родился первенец Нестор, а окрестил его известный артист DZIDZIO.

Оля Цибульская со своим мужем и сыном. Фото: Instagram Оли Цибульской

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