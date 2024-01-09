Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Цибульська зізналася, що тричі відмовляла чоловіку в одруженні arrow

Цибульська зізналася, що тричі відмовляла чоловіку в одруженні

9 січня 2024 18:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Як Оля Цибульська мало не проміняла шлюб з коханим на кар'єру в шоу-бізнесі
Співачка Оля Цибульська у програмі "Він Вона Шоу". Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відома українська співачка і ведуча Оля Цибульська розповіла про своє особисте життя. Популярна артистка зізналася, скільки вона разом зі своїм чоловіком, і зазначила, що спочатку не хотіла виходити за нього заміж через свою кар’єру в шоу-бізнесі.

Про це Оля Цибульська розповіла у програмі "Він Вона Шоу" в YouTube.

Читайте також:

Оля Цибульська про свого чоловіка

Популярна артистка зізнається, що вона почала стосунки зі своїм чоловіком Сергієм ще у десятому класі. Через декілька років стосунків чоловік запропонував їй створити сім’ю, втім, Оля відмовилася через свою кар’єру. 

Співачка каже, що тоді казали, що весілля в шоу-бізнесі — це немодно, адже в такому випадку від неї нібито можуть відписатися всі шанувальники, а журналісти взагалі не братимуть у неї інтерв’ю.

"Ми 23 роки разом, з десятого класу. Сергій одразу, ми прозустрічались декілька років, він казав: "Давай сім’ю, а що заважає?" Я кажу: "Почекай, я не хочу весілля". Мені сказали: "Якщо ти хочеш бути успішним у шоу-бізнесі, не дай Боже заміж, бо це немодно. Від тебе відпишуться всі твої фанати, ти будеш нецікава для журналістів, у тебе не будуть брати інтерв’ю. Тому що сім’я в шоу-бізнесі — це кринж", — розповіла Оля Цибульська.

Оля Цибульская в программе "Він Вона Шоу"
Оля Цибульська у програмі "Він Вона Шоу". Фото: скриншот з YouTube

Тоді співачка зовсім не хотіла цього процесу одруження, адже вона вважала, що нічого не зміниться, коли вона поставить свій підпис і одягне обручку на палець. 

"Я хочу бути в стосунках, але я не хотіла цього процесу. Я не розуміла сенсу. Потім якось я спілкувалася з однією своєю хорошою знайомою, вона каже: "А чого ти не виходиш заміж?" Я кажу: "Нічого не зміниться". Якщо треба пройти цей процес з підписанням документів і з одяганням каблучки на палець, яку ми одягли через три роки після розпису, то я це зроблю", — також додала співачка.

Особисте життя Олі Цибульської

Артистка познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком ще у шкільні роки, коли вони разом брали участь у конкурсі талантів. Після закінчення школи Оля переїхала до Києва, тому їй довелося розлучитися з хлопцем. Втім, Сергій приїздив інколи до Києва і навіть одного разу пообіцяв, що повезе Олю до Парижа.

Через декілька років їй надіслали лист, в якому були два квитки до столиці Франції і записка зі словами "Якщо нічого не змінилося, чекаю тебе завтра в аеропорту". Саме тоді Сергій зробив Олі пропозицію, втім, вона не хотіла грати весілля, тому вони розписалися без церемоній.

Оля Цибульская со своим мужем Сергеем
Оля Цибульська зі своїм чоловіком Сергієм. Фото: Instagram Олі Цибульської

Після першої поїздки до Парижа в них народився первісток Нестор, а охрестив його відомий артист DZIDZIO.

Оля Цибульская со своим мужем и сыном
Оля Цибульська зі своїм чоловіком і сином. Фото: Instagram Олі Цибульської

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Оля Цибульська висловилася на адресу Олега Скрипки. 

Раніше ми розповідали про те, що співачка Оля Цибульська прокоментувала скандал з Володимиром Остапчуком. 

Також ми повідомляли про те, що артистка Оля Цибульська показала радикальні зміни у зовнішності.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

Актуальне по темі