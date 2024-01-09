Як Оля Цибульська мало не проміняла шлюб з коханим на кар'єру в шоу-бізнесі

Цибульська зізналася, що тричі відмовляла чоловіку в одруженні
Відома українська співачка і ведуча Оля Цибульська розповіла про своє особисте життя. Популярна артистка зізналася, скільки вона разом зі своїм чоловіком, і зазначила, що спочатку не хотіла виходити за нього заміж через свою кар’єру в шоу-бізнесі.
Про це Оля Цибульська розповіла у програмі "Він Вона Шоу" в YouTube.
Оля Цибульська про свого чоловіка
Популярна артистка зізнається, що вона почала стосунки зі своїм чоловіком Сергієм ще у десятому класі. Через декілька років стосунків чоловік запропонував їй створити сім’ю, втім, Оля відмовилася через свою кар’єру.
Співачка каже, що тоді казали, що весілля в шоу-бізнесі — це немодно, адже в такому випадку від неї нібито можуть відписатися всі шанувальники, а журналісти взагалі не братимуть у неї інтерв’ю.
"Ми 23 роки разом, з десятого класу. Сергій одразу, ми прозустрічались декілька років, він казав: "Давай сім’ю, а що заважає?" Я кажу: "Почекай, я не хочу весілля". Мені сказали: "Якщо ти хочеш бути успішним у шоу-бізнесі, не дай Боже заміж, бо це немодно. Від тебе відпишуться всі твої фанати, ти будеш нецікава для журналістів, у тебе не будуть брати інтерв’ю. Тому що сім’я в шоу-бізнесі — це кринж", — розповіла Оля Цибульська.
Тоді співачка зовсім не хотіла цього процесу одруження, адже вона вважала, що нічого не зміниться, коли вона поставить свій підпис і одягне обручку на палець.
"Я хочу бути в стосунках, але я не хотіла цього процесу. Я не розуміла сенсу. Потім якось я спілкувалася з однією своєю хорошою знайомою, вона каже: "А чого ти не виходиш заміж?" Я кажу: "Нічого не зміниться". Якщо треба пройти цей процес з підписанням документів і з одяганням каблучки на палець, яку ми одягли через три роки після розпису, то я це зроблю", — також додала співачка.
Особисте життя Олі Цибульської
Артистка познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком ще у шкільні роки, коли вони разом брали участь у конкурсі талантів. Після закінчення школи Оля переїхала до Києва, тому їй довелося розлучитися з хлопцем. Втім, Сергій приїздив інколи до Києва і навіть одного разу пообіцяв, що повезе Олю до Парижа.
Через декілька років їй надіслали лист, в якому були два квитки до столиці Франції і записка зі словами "Якщо нічого не змінилося, чекаю тебе завтра в аеропорту". Саме тоді Сергій зробив Олі пропозицію, втім, вона не хотіла грати весілля, тому вони розписалися без церемоній.
Після першої поїздки до Парижа в них народився первісток Нестор, а охрестив його відомий артист DZIDZIO.
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